Die amerikanischen Forscher Seunghun Lee und JJ Suh sagten auf einer Pressekonferenz in New York, es gebe nach der offiziellen Untersuchung des Unglücks "Widersprüche, die zahlreiche Fragen aufwerfen". Daher haben die Wissenschaftler Zweifel geäußert, dass die südkoreanische Fregatte Cheonan tatsächlich von einem nordkoreanischen Torpedo versenkt wurde. Das Ergebnis der südkoreanischen Untersuchung sei "fehlerhaft und einige Daten könnten manipuliert sein". Die beiden Wissenschaftler forderten eine neue Untersuchung.

Die südkoreanische Fregatte war am 26. März gesunken, 46 Seeleute kamen dabei ums Leben. Südkorea legte zwei Monate später den Bericht einer Untersuchungskommission vor, an der auch ausländische Experten beteiligt waren. Der Bericht kam zu den Schlüssen, dass die Cheonan nach einer Explosion von außen sank, die Detonation von einem Torpedo herrührte und dieser in Nordkorea gebaut worden sei. Trotz eines Dementis aus Pjöngjang machte die Kommission Nordkorea für das Unglück verantwortlich.



"Das wäre tatsächlich der logische Schluss, wenn alle drei Schlussfolgerungen korrekt wären", erklärten Seunghun Lee von der Universität von Virginia und sein Kollege von der Johns-Hopkins-Universität in New York. Ihre eigenen Forschungen hätten aber eine externe Explosion keineswegs belegt. Ebenso könne nicht sicher von einem Torpedo ausgegangen werden und damit auch von keinem nordkoreanischen. "Jede der drei Schlussfolgerungen der Kommission beinhaltet ernsthafte Widersprüche. Deshalb empfehlen wir, dass die Republik Korea die Untersuchung wieder aufnimmt und neue, objektivere Gutachter einsetzt."