Nach zähen Verhandlungen haben sich die EU-Staaten auf einen Kompromiss für strengere Schuldenregeln geeinigt. Das bedeutet, dass Defizitsünder künftig schneller und härter bestraft werden können, berichteten Diplomaten am Montag in Luxemburg nach Beratungen einer Reformgruppe der EU-Finanzminister. Damit soll eine Eskalation der Schuldenprobleme einzelner Länder mit Auswirkungen auf den Euro verhindert werden. Unterdessen hat Griechenland sein Defizit erneut nach oben korrigieren müssen.



Parallel zu den Verhandlungen der Finanzminister bekräftigten Deutschland und Frankreich ihren Willen zu effizienteren Sanktionen. "Wenn ein Land ein exzessives Defizit hat und nach sechs Monaten keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen hat, dann soll es Sanktionen geben", kündigte der französische Präsident Nicolas Sarkozy nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im französischen Badeort Deauville an. "Das Sanktionsverfahren soll kürzer und effizienter werden", fügte er hinzu. Es gehe darum, bis zum Auslaufen des Rettungsfonds 2013 Wege zu finden, um schnell reagieren zu können, ohne die Verträge zu ändern, sagte Merkel.

Die Eckpunkte des Stabilitätspakt Frühwarnsystem Es wird ein Frühwarnsystem installiert, um wirtschaftliche Schieflagen von Ländern rechtzeitig zu erkennen. Vorher blieben Immobilienblasen wie beispielsweise in Irland und Spanien ohne Folgen. Nun wären für die Euroländer Strafen möglich. Schuldenstand Die europäischen Aufseher werden sehr viel stärker den gesamtstaatlichen Schuldenstand berücksichtigen, der 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten darf. Ein Land, das sein Defizit unter die Marke von drei Prozent drückte, kann beispielsweise in einem Defizitverfahren verbleiben, wenn es seinen Schuldenberg nur unzureichend abbaute. Strafen & Pfand Defizitsünder im Eurogebiet werden künftig früher und schneller bestraft. Defizitstrafverfahren werden weiter mit der klassischen Zwei-Drittel-Mehrheit der EU-Finanzminister beschlossen. Bei Verhängung neuer Strafen greift aber nun der Grundsatz der umgekehrten Mehrheit: Eine Empfehlung der EU-Kommission zu Strafen kann nur mit einer qualifizierten Mehrheit der obersten Kassenhüter abgewehrt werden. Damit werden die Vetorechte der Mitgliedsländer eingeschränkt. Im Euro-Stabilitätspakt sind bereits Geldstrafen vorgesehen, die aber in der Praxis bisher nie verhängt wurden. Auch sollen Euro-Länder mit Defizitproblemen künftig aufgefordert werden, ein Pfand in Brüssel zu hinterlegen. Die EU-Kommission hatte als Betrag 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung vorgeschlagen, die Höhe der Sanktionen wurde hingegen von den Ministern nicht erwähnt. Das Pfand kann in der Defizitprozedur letztlich in eine Strafe umgewandelt werden. Frist & Änderungen Euroländer, die neu in ein Defizitverfahren kommen, haben sechs Monate Zeit, die Budgetsanierung auf den Weg zu bringen. Falls der Staat innerhalb der Frist scheitert, drohen Strafen. Deutschland und Frankreich pochen außerdem darauf, dass die EU für eine zweite Runde der Reform der Wirtschaftsaufsicht auch Änderungen der EU-Verträge ins Auge fasst. Es soll dabei unter anderem um einen dauerhaften Mechanismus gehen, um Staatspleiten zu verhindern.





Der polnische Finanzmister Jan Rostowski hatte zuvor am Rande des Ministertreffens erklärt, es bestehe Übereinstimmung, die vorbeugende Budgetüberwachung bei den Euroländern zu stärken. Auch die Strafen für Länder, die die Defizitgrenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung überschreiten, sollen verschärft werden.

Rostowski ist Mitglied einer einer Reformgruppe, die seit Mai unter Vorsitz von EU-Gipfelchef Herman Van Rompuy tagt. Der Belgier will dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs Ende nächster Woche Bericht erstatten. Die EU zieht mit dem strengeren Pakt die Konsequenz aus dem griechischen Schuldenfiasko und der Euro-Krise im Frühjahr.



Rostowski sagte auch, es bestehe "hohe Übereinstimmung" zur Schaffung eines dauerhaften Krisen- Reaktionsmechanismus, der wackelnden Ländern helfen kann. Die Eurostaaten und der Internationale Währungsfonds hatten im Mai unter dem Druck der Schuldenkrise einen Rettungsschirm von insgesamt 750 Milliarden Euro vereinbart, der aber bis 2013 befristet ist. Die Bedingungen für einen dauerhaften Mechanismus müssen noch festgelegt werden.



Diplomaten betonten, Deutschland und Frankreich hätten den Weg zu einem Kompromiss geebnet. Berlin erklärte sich demnach bereit, die Pariser Forderung nach politischem Entscheidungsspielraum bei der Haushaltskontrolle zu berücksichtigen. Frankreich hatte sich lange gegen quasi-automatische Strafen für Defizitsünder gewehrt. Berlin pochte dem Vernehmen nach darauf, dass die Prozeduren kräftig verschärft werden.



Die politische Vereinbarung der Finanzminister bedeutet noch keine Gesetzgebung. Die Vorschläge der EU-Kommission dazu von Ende September müssen erst noch im Ministerrat und im Europaparlament beraten werden. Die Kommission hatte unter anderem vorgeschlagen, dass schon bei der Eröffnung eines Defizitverfahrens ein "Pfand" in Höhe von 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung in Brüssel hinterlegt werden muss.



Griechenland hat indes abermals neue Schulden entdeckt. Daher muss der größte EU-Schuldensünder das Staatsdefizit für 2009 schon wieder nach oben korrigieren. Nach neuesten Informationen aus Kreisen des Athener Finanzministeriums beläuft sich der Fehlbetrag im Staatshaushalt des vorigen Jahres nun auf 15,4 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Darüber habe Finanzminister Giorgos Papakonstantinou in Brüssel seine Kollegen der Euro-Gruppe informiert, berichtete der Athener Nachrichtensender Skai am Montag. Griechenland steht unter EU-Dauerkontrolle und muss sein Defizit bis 2014 unter die Grenze von drei Prozent drücken.