Gleich im ersten Wahlgang wurde Deutschland in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gewählt. Das ist Ausweis des Respekts, den sich wechselnde Bundesregierungen in der Welt erarbeitet haben. Doch was fängt das Land mit dem Einfluss an? Es ist selbstverständlich, dass die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Erde und bevölkerungsstärkste Nation Europas mitreden möchte. Kein anderes Land ist stärker davon abhängig, über Exporte den Wohlstand und die Sozialsysteme zu finanzieren. Das geht nur mit einem Minimum globaler Stabilität und freien Handelsrouten. Die fallen auch in die Verantwortung der UN.

Die Vereinten Nationen sind zwar eine höchst unvollkommene Organisation: Die Diktaturen haben die Mehrheit über die Demokratien, Iran wird dort in die Kommission für Frauenrechte gewählt, und Libyen durfte den Menschenrechtsausschuss leiten. Aber der Sicherheitsrat ist eben auch die höchste völkerrechtliche Autorität, die die Welt heute hat. Als Deutschland zuletzt Mitglied war, 2003 bis 2004, wurde entschieden, ob die Vereinten Nationen den Irakkrieg zum Sturz Saddam Husseins unterstützen. Freilich reicht ihre Macht nicht, um solche Kriege zu verhindern – und ebenso wenig, um Iran zu zwingen, die UN-Auflagen für sein Atomprogramm einzuhalten.

Ein Sitz im Sicherheitsrat bedeutet nicht einfach nur mehr Macht. Einfluss kostet – zum Beispiel Aufbau-Millionen und Soldaten, wenn der Sicherheitsrat das Eingreifen in einer Krisenregion beschließt. Seine Mitglieder müssen dann vorangehen. Wer sich exponiert, läuft Gefahr, anzuecken, weil die meisten Entscheidungen im Sicherheitsrat umstritten sind. Kanzler Schröders Nein zum Irakkrieg hat Deutschland viele Sympathien eingebracht, aber auch zu einem vorübergehenden Zerwürfnis mit den USA und Großbritannien geführt und dazu beigetragen, dass die Reform des Sicherheitsrats, inklusive des ständigen Sitzes für Deutschland, nicht zustande kam.

UN-Sicherheitsrat UN-Sicherheitsrat Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen besteht aus insgesamt 15 Mitgliedern, fünf ständigen und zehn nichtständigen. Die fünf ständigen Mitglieder China, Frankreich, Großbritannien, Russland und USA verfügen über ein Vetorecht und können damit Entscheidungen blockieren. Nichtständige Mitglieder Die zehn nichtständigen Mitglieder amtieren jeweils zwei Jahre. Jedes Jahr wird die Hälfte von ihnen neu gewählt. Drei der zehn nichtständigen Mitglieder kommen aus Afrika, zwei aus Asien, zwei aus Lateinamerika, eines aus Osteuropa und zwei aus der "westlichen Welt" (Westeuropa, Türkei, Kanada, Australien oder Neuseeland). Noch bis Ende 2010 sind Uganda, Japan, Mexiko, die Türkei und Österreich nichtständige Mitglieder. Gabun, Nigeria, Brasilien, Libanon und Bosnien und Herzegowina sind bis Ende 2011 im Sicherheitsrat vertreten. Neuwahl 2010 Gewählt werden die neuen Mitglieder von der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Dabei hat jeder UN-Staat eine Stimme. Die neuen Mitglieder aus den Staatengruppen Asien, Afrika und Lateinamerika standen bereits vor der Wahl am 12. Oktober fest, da es keine konkurrierenden Bewerbungen gab: Indien, Südafrika und Kolumbien. Für die zwei Sitze der "westlichen Welt" bewarben sich drei Staaten: Deutschland, Kanada und Portugal. Deutschland Deutschland war in der Vergangenheit schon mehrmals nichtständiges Mitglied: 1977–1978

1987–1988

1995–1996

2003–2004 Seit Langem strebt Deutschland eine Reform des Sicherheitsrates an. Dazu hat es sich 2004 zusammen mit Brasilien, Indien und Japan zur G 4 zusammengeschlossen. Ziel dieser Länder ist es, die Zahl der ständigen Mitglieder zu erhöhen.

In den kommenden zwei Jahren wird die Bundesrepublik im Sicherheitsrat wenig Gelegenheit haben, aufzutrumpfen, aber viele knifflige Momente für die deutschen Diplomaten in New York bereithalten: Wie weiter in Afghanistan, wenn USA und Nato im Sommer 2011 die erste Phase des Rückzugs einleiten? Was bedeutet das für die UN-Programme dort? Im Atomkonflikt mit Iran muss die Balance zwischen Sanktionen und Gesprächsbereitschaft im Konsens mit China und Russland gewahrt werden. Soll die UN einen Nahost-Frieden, wenn er denn zustande kommt, mit Blauhelmen unterstützen? Und falls er scheitert, wie geht der Sicherheitsrat mit Forderungen um, Israel (oder die Palästinenser) in einer Resolution zum Schuldigen zu stempeln?

Hinzu kommen Abrüstung, Armutsbekämpfung, Bevölkerungspolitik – samt ihrer Finanzierung. Gelegenheiten genug also, sich in die Nesseln zu setzen. Ein Sitz im Sicherheitsrat ist ebenso sehr Last wie Ehre. Und gleichwohl beste Interessenvertretung einer Mittelmacht wie Deutschland.