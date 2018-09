Eine "bedeutende" Bekanntgabe hat die Internetplattform Wikileaks für Samstag angekündigt und damit Spekulationen über eine bevorstehende Veröffentlichung geheimer US-Dokumente zum Irak-Krieg befeuert. "Bedeutende Wikileaks-Veröffentlichung in Europa morgen um 10.00 Uhr", teilte die auf Enthüllungen spezialisierte Plattform am Freitag via Twitter mit.

Der Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen und das US-Verteidigungsministerium sorgten sich über die angeblich kurz bevorstehende Enthüllung neuer Unterlagen. Die Veröffentlichung der geheimen Unterlagen könne "Soldaten und auch Zivilisten in Gefahr bringen", sagte Rasmussen nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin.

Der Pentagon-Sprecher Geoff Morrell warnte, Wikileaks gefährde durch die Veröffentlichung vertraulicher Militärunterlagen Leib und Leben von Soldaten. "Durch die Veröffentlichung von derart sensiblen Informationen setzt Wikileaks weiterhin das Leben unserer Soldaten, ihrer Bündnispartner und der Iraker und Afghanen, die mit uns zusammenarbeiten, aufs Spiel", sagte Morrell in Washington.

Nach Pentagon-Angaben haben Experten des Ministeriums jene rund 400.000 Geheimdokumente über den Einsatz im Irak identifiziert, die Wikileaks nun veröffentlichen könnte. Es handele sich dabei um "nachrichtendienstliches Rohmaterial, das von Militäreinheiten geliefert wurde", sagte ein Pentagon-Sprecher. Sie enthielten "weder strategische Analysen noch Informationen der höchsten Geheimhaltungsstufe".

In der Twitter-Mitteilung machte Wikileaks keine Angaben zu dem Ort der Veröffentlichung und somit auch nicht zu der genauen Ortszeit, zu der sich Wikileaks äußern will. Die Plattform hatte jedoch kürzlich eine baldige Veröffentlichung zahlreicher geheimer US-Dokumente zum Irak-Krieg angekündigt.

Bereits im Juli veröffentlichte Wikileaks 77.000 geheime US-Dokumente zur Lage in Afghanistan. Bei der nun erwarteten Veröffentlichung handelt es sich um ein Dossier zum Irak-Krieg, das dreimal so umfangreich sein soll wie jenes über den Afghanistan-Einsatz. Die veröffentlichten Einsatzberichte zeichneten ein düsteres Bild von der Lage in Afghanistan. In den Dokumenten wurde auch der pakistanische Geheimdienst ISI beschuldigt, die radikalislamischen Taliban in Afghanistan seit 2004 finanziert und mit Waffenlieferungen unterstützt zu haben.