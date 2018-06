Von den vergangenen 20 Jahren hat Aung San Suu Kyi fast 15 Jahre in Unfreiheit verbracht, zumeist unter Hausarrest. Birmas Generäle haben Angst vor ihr. Heute wartet das Land gespannt darauf, was der oberste General Than Shwe entscheiden wird: Kommt die verehrte Ikone der Demokratiebewegung diesmal am Samstag mit Ablauf ihres Hausarrestes frei oder wird sie weiter in ihrem Haus am Inya-Lake festgehalten, wo sie seit dem letzten Verdikt vor 18 Monaten wieder festsitzt? Eine Prognose mag niemand wagen, sie kennen ihr goldenes Land, über das manche sagen, das einzig Zuverlässige sei die Unzuverlässigkeit.

Wenn der Diktator zu dem Schluss gekommen sein sollte, dass die Friedensnobelpreisträgerin, die alle "die Lady" nennen, nach den gefälschten Wahlen vom Wochenende keine Gefahr mehr für ihn darstellt, könnte sie freikommen, meinen Beobachter. Dass Suu Kyi sich vehement gegen die vom Militär zur Pflicht erklärten Wahlen vom Sonntag ausgesprochen und zum Boykott aufgerufen hatte, könnte aber der Vorwand für die nächste Strafe sein. Vertraute zitierten Suu Kyi nach Bekanntwerden der Wahlgesetze bereits im März dieses Jahres mit den Worten, man sollte "nicht einmal über eine Registrierung nachdenken".

Damit hatte die unbeugsame Dame auch die eigene Partei gespalten. 17 ehemalige Mitglieder gründeten die Nationale Demokratische Kraft, NDF, die am Sonntag mit ihrem Kennzeichen, dem Bambushut, antrat. Den begreift auch Suu Kyis Partei als ihr Symbol. In Rangun hoffen nun viele, sie möge erst einmal nichts zur Wahl sagen, um eine Freilassung nicht zu gefährden. Obgleich ihre NLD inzwischen offiziell aufgelöst wurde, war deren Büro am Wahltag geöffnet – vor der Tür ein lebensgroßes Foto der Parteichefin.

Suu Kyi gilt als weltläufig gebildete Intellektuelle. Die heute 65-jährige Tochter des 1947 bei internen Machtkämpfen erschossenen Nationalhelden Aung San studierte einst Gandhis Philosophie und in Oxford Politik und Ökonomie. Sie lebte zeitweise in New York und in Japan. Bei der Rückkehr in ihre Heimat 1988 wollte sie sich um ihre schwer kranke Mutter kümmern, mit der sie als 15-Jährige nach Indien gegangen war, wo diese als erste Frau Botschafterin ihres Landes wurde.

Später heiratete sie den britischen Tibetforscher Michael Aris, mit dem sie zwei Söhne hat. Als Suu Kyi bei der Junta in Ungnade fiel, wurde sie deshalb unter anderem als "Ausländerhure" verunglimpft. Auf diese Verbindung zielten auch Regelungen, wonach Suu Kyi nicht als Präsidentin antreten kann, ohne dass man sie beim Namen nennen musste.

Rund um den Sturz des damaligen Diktators Ne Win und die blutigen Studentenunruhen 1988 begann Suu Kyi, sich für die Demokratie in ihrem Land zu engagieren. Sie nannte es den zweiten Kampf für Unabhängigkeit: "Mein Vater hat die Armee nicht gegründet, damit sie das Volk unterdrückt." Bald folgte eine neue Militärregierung. Im Juli 1989 wurde Suu Kyi erstmals unter Hausarrest gestellt.

Bei der Wahl 1990 gewann ihre Partei NLD 80 Prozent der Sitze – aber die Generäle erkannten den Sieg nicht an. Mit der Wahl 2010 wollten sie sich ihre Regierung nun legitimieren lassen. 1991 erhielt Suu Kyi den Friedensnobelpreis, 1995 kam sie zwischenzeitlich frei. Sie sprach schließlich zu den Leuten, fuhr über das Land, redete zu den Menschen. Nach einem wohl vom Regime organisierten Überfall auf ihre Wagenkolonne wurde sie 2003 wieder festgesetzt.

Bereits im Juli 1989 wurde sie das erste Mal unter Hausarrest gestellt. Ihren todkranken Mann sah sie zuletzt 1995. Die Einreise nach Birma wurde ihm verweigert, er starb 1999. Eine Ausreise vor seinem Tod lehnte Suu Kyi ab, weil sie davon ausging, nicht mehr zurückkehren zu dürfen. Einer ihrer Söhne, so heißt es, wartet derzeit in Bangkok. Er hofft auf ein Visum – und mancher Birmane darauf, dass die Lady den Weg zu einem dritten Kampf für Unabhängigkeit weisen möge.