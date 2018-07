Im Wendland protestieren die Atomkraftgegner gegen die aus Frankreich angelieferten Castoren , in Berlin bereitet die Bundesregierung offenbar drei Atommüll-Transporte nach Russland vor. Ein entsprechendes Abkommen zwischen beiden Ländern sei "unterschriftsreif verhandelt" und solle noch im November geschlossen werden, berichtete die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach sollen 951 Brennelemente aus dem DDR-Forschungszentrum Dresden-Rossendorf, die seit 2005 im nordrhein-westfälischen Zwischenlager Ahaus lagern, mit 18 Spezialbehältern in das russische Atomzentrum Majak im Südural gebracht werden. Einen Zeitplan gebe es noch nicht.

Wo lagert in Deutschland Atommüll und wie gefährlich ist er? Klicken Sie auf das Bild, um die Infografik als PDF-Datei herunterzuladen © Nora Coenenberg

Grundlage für die Transporte ist dem Bericht zufolge ein Abkommen zwischen Russland und den USA. Dieses regele die Rückführung von Brennelementen aus Forschungsreaktoren, die von der Sowjetunion bestückt worden waren. In Majak sollen die Stäbe zur weiteren Verwendung in russischen Kernkraftwerken aufgearbeitet werden, hieß es weiter. Danach sollten sie zur Endlagerung in Russland verbleiben.

Es sei Ziel des Abkommens mit Moskau, "die Menge an hoch angereichertem Uran so weit wie möglich zu reduzieren", zitierte die Zeitung aus einer Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Grünen. Eine Entsorgung sei in Deutschland "wegen des in naher Zukunft nicht verfügbaren Endlagers für bestrahlte Brennelemente keine gangbare Option".

Die Grünen kritisierten die Pläne. "Billig vor sicher, nur darum geht es hier", sagte die atompolitische Sprecherin der Grünen, Sylvia Kotting-Uhl, dem Blatt. Nach Angaben des Bundesamtes für Strahlenschutz sei 2005 vereinbart worden, dass die Brennelemente bis zur Errichtung eines Endlagers in Ahaus bleiben sollten. Nun verlautete der Zeitung zufolge aus dem sächsischen Wirtschaftsministerium, der Transport solle helfen, Kosten für die Zwischenlagerung zu sparen.