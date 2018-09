China messe dem jüngsten Schusswechsel zwischen Nord- und Südkorea "größte Aufmerksamkeit" bei, hieß es in einer Erklärung des chinesischen Außenministeriums. Beide Seiten sollten Ruhe bewahren und Zurückhaltung üben, so schnell wie möglich in Kontakt treten und die Probleme in Verhandlungen und Dialog lösen. Um sich für eine Beruhigung der Lage einzusetzen, sprach der Außenminister Yang Jiechi mit Vertretern der Regierungen in Pjöngjang und Seoul.

"Die drängendste Aufgabe ist jetzt, die Situation unter Kontrolle zu bringen und eine Wiederholung ähnlicher Vorfälle zu vermeiden", erklärte Yang nach Gesprächen mit dem nordkoreanischen Botschafter in Peking weiter. Yang habe die Lage auch in einem Telefonat mit seiner US-Kollegin Hillary Clinton erörtert, wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Freitagabend berichtete. Zuvor hatte sich Peking kritisch zu einem für Sonntag geplanten gemeinsamen Manöver amerikanischer und südkoreanischer Verbände geäußert.

Die USA fordern von China, den Druck auf Nordkorea zu erhöhen und seinen Einfluss stärker geltend zu machen. Chinas Ziel müsse es sein, eine Eskalation im Korea-Konflikt zu verhindern. Weswegen China bislang nicht mäßigender auf Nordkorea einwirke, sei nur schwer zu erklären, sagte US-Generalstabschef Mike Mullen. Nach seiner Einschätzung versuche die Führung in Peking den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Il zu kontrollieren. Aber das sei kaum möglich, denn Kim sei unberechenbar.

Derweil bekräftigten die USA, dass sich ihr mit Südkorea geplantes Militärmanöver im Gelben Meer nicht gegen China richte. Die Übungen seien "defensiver Natur" und sollten zur Abschreckung Nordkoreas dienen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, Darryn James. China ist in Ostasien der einzige Verbündete Nordkoreas.

Bereits am Donnerstag hatte Chinas Regierungschef Wen Jiabao vor "jeglichen provozierenden militärischen Aktivitäten" in chinesischen Gewässern gewarnt. Er äußerte sich bislang nur sehr zurückhaltend zu dem nordkoreanischen Artillerieangriff auf die südkoreanische Insel Yeonpyeong am Dienstag. Dieser war der schwerste Vorfall zwischen den verfeindeten Staaten seit dem Ende des Korea-Kriegs 1953. Dabei waren vier Menschen getötet worden, zwei Soldaten und zwei Zivilisten. 18 weitere wurden verletzt. Südkorea erwiderte den Beschuss.

Die Führung Nordkoreas hat nun erstmals ihr Bedauern über den Tod der Zivilisten ausgedrückt. Sollte es wahr sein, dass es bei dem Zwischenfall zwei zivile Opfer gegeben habe, sei dies "sehr bedauerlich", hieß es am Samstag in einer von der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Mitteilung. Schuld an ihrem Tod sei Südkorea jedoch selbst, weil es die Zivilisten als "menschliche Schutzschilde" benutzt habe. "Seoul setzt die zivilen Opfer bewusst für seine Propaganda ein, um zu dramatisieren und den Eindruck zu erwecken, die Zivilisten seien schutzlos einem blinden Angriff ausgesetzt gewesen", hieß es darin.

In Südkorea fand inzwischen die Trauerfeier für die zwei durch den Angriff gestorbenen Soldaten statt. Hunderte von Menschen nahmen Abschied. Unter den rund 500 Trauergästen in einem Militärkrankenhaus südlich von Seoul befanden sich neben den Familienangehörigen auch Kameraden, Politiker und ausländische Diplomaten. Der Tod der beiden Marinesoldaten werde "mit Sicherheit" gerächt werden, sagte der oberste Marinechef Yoo Nak Joon vor den Särgen der 20 und 22 Jahre alten Männer. Nordkorea werde "hundert- und tausendfach zahlen".