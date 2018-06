Der Antrag auf die Milliardenhilfen von EU und IWF kostet die irische Regierung das Amt. Er werde das Parlament auflösen, sobald der Haushalt für 2011 verabschiedet worden sei, sagte der irische Ministerpräsident Brian Cowen auf einer Pressekonferenz in Dublin. Die Regierung will das Budget für das kommende Jahr am 7. Dezember vorlegen, die Abgeordneten werden dann Anfang Januar darüber abstimmen. Da dies eine Angelegenheit von nationaler Bedeutung sei, werde seine Regierung auch bis dahin weiterarbeiten, sagte der Premier. Er werde jedenfalls keineswegs sofort zurücktreten, wie von der Opposition gefordert.

Zuvor hatte Cowen eine Krisensitzung des Kabinetts einberufen, da der grüne Koalitionspartner seiner wirtschaftsliberalen Partei Fianna Fáil Neuwahlen in der zweiten Januarhälfte verlangte . Grünen-Chef John Gormley hatte dies damit begründet, dass eine neue Abstimmung politische Gewissheit schaffen würden. Die Bürger fühlten sich "getäuscht und verraten". Tatsächlich sehen sich Cowen und sein Finanzminister Brian Lenihan des Vorwurfs der Lüge ausgesetzt, nachdem beide noch vor wenigen Tagen gesagt hatten, Irland sei bis Mitte 2011 finanziert. Am Sonntag schlüpften sie jedoch unter den von EU und IWF eingerichteten Rettungsschirm für kriselnde Mitgliedsstaaten und beantragten Hilfen in zweistelliger Milliardenhöhe .

Im Gegenzug musste sich Irland zu einem radikalen Sparkurs verpflichten, der Cowen innenpolitisch zusätzlich unter Druck setzt. Mindestens zwei unabhängige Abgeordnete, auf deren Stimmen der Regierungschef angewiesen sein könnte, hatten zuvor gesagt, es sei unwahrscheinlich, dass sie den Haushaltsentwurf befürworten. Cowen sagte, das kommende Budget werde Einsparungen von sechs Milliarden Euro beinhalten. Zudem kündigte der Premier für diesen Mittwoch einen Vierjahresplan an, der Kürzungen in Höhe von insgesamt 15 Milliarden Euro innerhalb der kommenden vier Jahre umfassen werde. Der Premier forderte alle Parlamentarier zur Mitarbeit im Sinne Irlands auf. "Die größte Demonstration von Vertrauen ist es jetzt, den Haushalt am 7. Dezember zu verabschieden", sagte Cowen.

Derweil nimmt der Druck auf Irland zu, als Gegenleistung für die gewährten Milliardenhilfen seine vergleichsweise niedrige Unternehmenssteuer zu erhöhen. "Wir werden mit unseren irischen Freunden über die anstehenden Schritte beraten", sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Werner Hoyer, in Brüssel am Rande von Beratungen der EU-Außenminister. "Sie werden sich einem guten Rat nicht verweigern. Deshalb bin ich sicher, dass diese Frage auch mitdiskutiert wird." Auch Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, Körperschaftsteuer oder Unternehmenssteuer seien einer von mehreren Ansatzpunkten, wenn es darum gehe, die Einnahmeseite in Irland zu verbessern.

In Irland ist die Unternehmenssteuer mit 12,5 Prozent im europaweiten Vergleich besonders gering – ein großer Anreiz für ausländische Unternehmen, sich anzusiedeln. Das wird von vielen EU-Ländern, darunter auch Deutschland, als unlauterer Vorteil angesehen, der nun abgeschafft werden sollte. Irland wehrt sich heftig dagegen.

Allerdings sind Steuern nationale Angelegenheiten. Der Sprecher von EU-Währungskommissar Olli Rehn sagte dazu denn auch, "es ist Sache der irischen Regierung, über die Einnahmen und Ausgaben selbst zu entscheiden".

Zuvor hatten die EU, die Euro-Länder und der Internationale Währungsfonds schon verlangt, dass Irland sein marodes Bankensystem neu aufstellt und den Haushalt saniert. Die Details des Pakets werden derzeit von einer Expertengruppe von EU, IWF und Europäischer Zentralbank in Dublin geklärt. Die Verhandlungen würden bis Ende November dauern, sagte EU-Währungskommissar Rehn. Unter anderem ist auch der Umfang der Hilfen noch offen. Klarheit darüber wird in dieser Woche erwartet. Die irische Regierung hatte von "unter 100 Milliarden Euro" gesprochen. Spekuliert wird daher über Hilfen von bis zu 90 Milliarden Euro. Auch Großbritannien, das nicht zur Eurozone zählt, bot Dublin offiziell Finanzhilfe an. Britische Medien gehen von einem Umfang von rund sieben Milliarden Euro aus.

Die Finanzmärkte reagierten am Montag auf die Irland-Lösung zunächst durchweg positiv, der Euro erholte sich. Die "Beruhigungspille", wie es im Handel hieß, wirkte aber nur kurz – der Deutsche Aktien-Index fiel am Nachmittag ins Minus. Der Markt warte auf "harte Fakten", monierten die Börsenhändler. Die deutschen Banken, die mit insgesamt etwa 115 Milliarden Euro in Irland engagiert sind, reagierten dagegen durchweg erleichtert, wie hinter den Kulissen zu vernehmen war. Schließlich springen erneut die Staaten und damit die Steuerzahler für sie in die Bresche.