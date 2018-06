Das Bundesinnenministerium bestätigte, dass der Leiter der Flughafensicherheitspolizei von Windhuk festgenommen worden ist. Dem Mann werde vorgeworfen, einen Koffer mit einer Bombenattrappe auf ein Band zur Gepäckbeförderung gelegt zu haben, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin. Die Behörden in Namibias Hauptstadt hätten dies ermittelt. Der Koffer war am Mittwoch während einer Sicherheitskontrolle am Flughafen aufgefallen. Das Gepäckstück sollte auf einen Air-Berlin-Charterflug mit 296 Passagieren nach München verladen werden .

Der nun festgenommene Verdächtige solle gestanden haben. Über die Motive des Mannes gebe es noch keine Erkenntnisse. Beamte des Bundeskriminalamtes stünden mit der namibischen Polizei in engem Kontakt, teilte der Sprecher weiter mit. Es liege jetzt in der Verantwortung der namibischen Behörden, die weiteren Ermittlungen zu führen. Er betonte, deutsche Behörden seien an der Platzierung des verdächtigen Gepäckstücks nicht beteiligt gewesen .

Namibias Polizeichef Sebastian Haitota Ndeitunga sagte am Samstag, der Verdächtige sei ein hoher Offizier, der seit fünf Jahren im Polizeidienst sei. Es sei nun wichtig festzustellen, mit wem er zusammengearbeitet habe. Am Montag solle der Mann dem Richter vorgeführt werden.