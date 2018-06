Die USA waren über den Angriff des nordkoreanischen Militärs auf die Insel Yeonpyeong im Hoheitsgebiet Südkoreas entrüstet und empört. Doch all die diplomatischen Verurteilungen aus Washington stießen in Pjöngjang auf taube Ohren. Darum wussten auch die Amerikaner und hoffen deshalb auf deutliche Worte der Chinesen , die als engste Verbündete des kommunistischen Regimes von Diktator Kim Jong Il gelten.

Den Druck auf Peking hat die US-Regierung jedenfalls kontinuierlich erhöht. "China spielt eine bedeutende Rolle dabei, Nordkorea zu einem radikalen Richtungswechsel zu bewegen", sagte der Sprecher des Außenministeriums, Philip Crowley. Peking müsse sich daher "ebenso klar äußern wie wir". Nötig sei eine "klare und direkte Botschaft" an Nordkorea, dass es die provokativen Akte gegen Südkorea beenden müsse. China solle klar machen, dass es die Verantwortung für die aktuellen Spannungen eindeutig bei Nordkorea sehe. "So wie wir auch", sagte Crowley.

Diesen Gefallen hat China den USA aber nicht getan. Zwar sprach sich Chinas Regierungschef Wen Jiabao gegen "jegliche provozierenden militärischen Aktivitäten" aus. Allerdings bezogen sich seine Äußerungen nicht eindeutig auf den nordkoreanischen Granatenangriff. Sie sind zugleich eine Mahnung an Südkorea und die USA, die angekündigt hatten, bereits das kommende Wochenende neue Manöver abhalten zu wollen. Zudem hat der chinesische Außenminister Yang Jiechi eine Reise nach Südkorea verschoben. Peking habe den für Freitag geplanten Besuch wegen "Terminproblemen" abgesagt.

In der Vergangenheit hatten die USA gemeinsam mit ihrem asiatischen Verbündeten immer wieder Militärübungen abgehalten, die von China als Bedrohung seiner Sicherheit und der regionalen Stabilität verurteilt worden waren. Direkte Kritik an dem aktuell geplanten Manöver übte die Regierung in Peking aber nicht. "Wir haben die relevanten Berichte erhalten", sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Man sei besorgt darüber und bringe dies auch zum Ausdruck.

Auch in den chinesischen Staatsmedien wurde davor gewarnt, dass die Militärübungen der beiden Verbündeten Nordkorea reizen und damit die Situation auf der koreanischen Halbinsel noch verschärfen könnte. "Die wiederholten Militärübungen haben zu den Spannungen beigetragen", sagte Liu Jiangyong, Experte für Ostasien an der Qinghua Universität, der Zeitung China Daily .

Nordkorea bezeichnete die Manöver als Auslöser für den Beschuss seiner Artillerie und drohte erneut mit weiteren "Vergeltungsschlägen, sollten die Kriegstreiber in Südkorea erneut rücksichtslos provozieren". Der Angriff sei erfolgt, so teilte die Regierung mit, weil die südkoreanische Armee bei einer Militärübung in nordkoreanisches Hoheitsgewässer vorgedrungen sei. Sollte Südkorea weiterhin Manöver in umstrittenen Gewässern abhalten, sei Nordkorea "gezwungen, sich zu rächen" . Der Vorfall vom Dienstag zeige, dass es sich dabei nicht um "leere Worte" handle. Man sei erneut "zum Feuer bereit".

Angesichts dieser Meldungen aus dem Norden kündigte die Regierung in Seoul eine Verstärkung seiner Militärpräsenz auf fünf Inseln entlang der Grenze zum Norden an. Das Militär wolle seine "eher passive" Haltung aufgeben und einen "Paradigmenwechsel" herbeiführen, sagte ein Sprecher von Präsident Lee Myung Bak, ohne nähere Einzelheiten zu nennen. Es solle insgesamt mehr Geld für die Landesverteidigung ausgeben werden.

Auch den diplomatischen Weg versucht Südkorea und strebt eine Zusammenarbeit mit China und Russland an, um im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Verurteilung Nordkoreas zu erreichen. Wie das Außenministerium in Seoul mitteilte, werde die Regierung die Haltung dieser zwei Veto-Mächte ausloten, bevor der Sicherheitsrat angerufen werden soll. Die Unterstützung beider Länder sei "unerlässlich", hieß es. Ob dies tatsächlich gelingen kann, ist aber ungewiss. Nach dem Untergang des südkoreanischen Kriegsschiffes Cheonan Ende März war eine Verurteilung Nordkoreas im Sicherheitsrat am Widerstand Chinas gescheitert, obwohl eine internationale Untersuchung einen nordkoreanischen Torpedoangriff als Ursache ausgemacht hatte.

Bei dem Angriff auf die Insel Yeonpyeong am Dienstag waren vier Menschen getötet worden, Dutzende Häuser brannten ab. Es war einer der schwersten Zwischenfälle seit dem Koreakrieg (1950-1953). Nach jüngsten Angaben des Generalstabs in Seoul feuerte Nordkorea mehr als 170 Granaten ab. Von dem Eiland, das 120 Kilometer westlich der südkoreanischen Hauptstadt Seoul im Gelben Meer liegt, wurden anschließend Hunderte Menschen aufs Festland in Sicherheit gebracht.