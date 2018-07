Inhalt Seite 1 — Athens Polizei findet weitere Paketbombe Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Pyrotechniker machten das Sprengstoffpaket, das an die französische Botschaft in Athen adressiert war, mit einer kontrollierten Explosion unschädlich, berichtete das griechische Fernsehen.

Die unbekannten Täter hatten als Absender das Erzbistum Athen angegeben. Mindestens drei weitere verdächtige Pakete wurden bei einer Kurierfirma in Athens Vorstadt Markopoulo entdeckt. Sprengstoffexperten begannen umgehend mit der Untersuchung der Pakete, berichtete das Staatsradio.

Die Fahndung nach den Urhebern der Briefbombenserie dauert in Griechenland unterdessen mit unverminderter Intensität an. Wie der griechische Rundfunk unter Berufung auf die Polizei berichtete, wurden in den vergangenen zwei Tagen mehrere Wohnungen durchsucht, allerdings ohne Ergebnis.

Am Dienstag waren in der schweizerischen und russischen Botschaft in Athen zwei Sprengsätze explodiert. Eine Sendung an Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde in der Poststelle des Kanzleramtes in Berlin aufgehalten.

Hinter den Taten werden griechische Linksextremisten vermutet. Am Mittwoch stoppte die griechische Regierung alle Post- und Paketsendungen ins Ausland für zwei Tage.

Angesichts der Paketbombenfunde fordern Regierungs- wie Oppositionspolitiker in Deutschland deutlich mehr Stellen für die Bundespolizei. Die Polizeigewerkschaften würden "zurecht beklagen, dass in den letzten Jahren fast 10.000 Stellen, Bund und Länder betreffend, gestrichen worden sind", sagte Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) im ZDF - Morgenmagazin . Gerade im Frachtbereich könnten künftig aber mehr ausgebildete Beamte zur Kontrolle notwendig sein.

Der SPD-Fraktionsmanager Thomas Oppermann (SPD) forderte wie die Polizeigewerkschaften mehr Stellen, um der neuen Gefahr durch mehr und bessere Kontrollen Herr zu werden. "Es war ja durchaus richtig, den Alarmismus vom damaligen Innenminister Wolfgang Schäuble zu beenden", sagte Oppermann der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung . Aber Nachfolger Thomas de Maizière (CDU) habe das Pendel zu stark zurückschlagen lassen. Oppermann kritisiert besonders, dass de Maizière 1000 Stellen bei der Bundespolizei streichen will.

Nach dem versuchten Paketbombenanschlag auf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ermittelt nun die Bundesanwaltschaft wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorgruppe. Außerdem würde wegen des Versuchs der "Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion" ermittelt, sagte der Sprecher der Bundesanwaltschaft Karlsruhe. Beamte des Bundeskriminalamtes wollen in Athen ermitteln.

In Deutschland werden schon jetzt laut Bundesinnenministerium alle Pakete, die von hier ins Ausland gehen, geröntgt, ein Problem sind aber aus dem Ausland kommende Pakete, die hier nur umgeschlagen werden. Allein 2009 hatte das Volumen der Luftfracht in Deutschland insgesamt 3,24 Millionen Tonnen. Hinzu kommt, dass bei der Frachtkontrolle oft private Sicherheitsfirmen involviert sind. Auch deshalb wird eine stärkere Mitarbeit von Bundespolizei und Zoll gefordert, um Lecks zu schließen.