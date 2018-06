Die ersten Hochrechnungen bestätigten die früheren Prognosen: Nach Auszählung von 20 Prozent der Stimmen kam Tusks Bürgerplattform (PO) bei der Wahl der Regionalparlamente in den Woiwodschaften (Bezirken) auf 35,8 Prozent. Insgesamt lag die Partei in zehn der 16 Wojewodschaften in Führung. Auch in den drei größten Städten Warschau, Krakau und Lodz lagen die Bürgermeister-Kandidaten der PO vorne.

Die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) des früheren Ministerpräsidenten Jaroslaw Kaczynski kam demnach auf 23 Prozent, die linksgerichteten Sozialdemokraten (SLD) lagen bei knapp 16,8 Prozent. Die Bauernpartei (PSL), Koalitionspartner von Regierungschef Tusk, erreichte 10 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug gut 41 Prozent.

Die Kommunalwahl bestätigte die tiefe politische Spaltung Polens . Im Westen des Landes spielen seit Jahren die pro-europäischen Rechtsliberalen die führende Rolle, im ärmeren ländlichen Osten dominieren die National-Konservativen.



Landesweit bewarben sich rund 250.000 Kandidaten um die knapp 47.000 Mandate in den Stadt- und Gemeinderäten sowie in den Regionalvertretungen. Für die Bürgermeisterposten in Städten und Gemeinden traten 7780 Kandidaten an. Auch zwölf EU-Ausländer kandidierten, darunter drei Deutsche . Mit dem offiziellen Endergebnis wird erst am Dienstagabend gerechnet. In den Städten, in denen kein Kandidat eine 50-Prozent-Mehrheit erreicht, gehen die beiden Bestplatzierten am 5. Dezember in eine Stichwahl. Die Wahlen gelten gemeinhin als Stimmungstest für die Parlamentswahl im Herbst 2011.

Die Wahlen waren der zweite Urnengang in Polen in diesem Jahr. Im Juli hatten die Polen den PO-Politiker und Tusk-Vertrauten Bronislaw Komorowski zum neuen Präsidenten gewählt. Vorgänger Lech Kaczysńki war im April bei einem Flugzeugunglück in der Nähe der westrussischen Stadt Smolensk zusammen mit 95 weiteren Menschen ums Leben gekommen, darunter zahlreiche Vertreter der polnischen Elite. Kaczynskis Bruder Jaroslaw unterlag bei der Präsidentenwahl Komorowski. In den vergangenen Monaten hatten interne Streitigkeiten seine PiS geschwächt, eine Gruppe hochrangiger Parteimitglieder spaltete sich ab.