Inhalt Seite 1 — Russlands Opposition hat einen neuen Gegner – sich selbst Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Wer "Russland ohne Putin" und "Freiheit" ruft, – in Chören, zu Hunderten, im Herzen von Moskau – dessen Gegner steht fest: Es ist die Staatsmacht. Sie ist es, die Polizisten schickt und unerlaubte Demonstrationen auseinanderprügelt. Versammlungen wie die der Strategie 31-Bewegung, immer am 31. eines Monats. Seit Juli 2009 war das so, ungenehmigt, gewaltsam aufgelöst. Bis zum vergangenen Sonntag: Plötzlich ist nicht mehr die Staatsmacht der mächtige Gegner. Es sind die eigenen Leute. Leute, die nicht mehr miteinander können, obwohl sie das Gleiche wollen: ein anderes Russland.

Es ist Sonntag, dunkel, 800 Menschen kommen auf dem Triumphplatz im Moskauer Zentrum zusammen, wird die Polizei später sagen. Der Platz ist zu allen Seiten hin abgesperrt: mit Bauzäunen an den Seiten und einer Front von Metalldetektoren, ordentlich aneinander gereiht. Es wimmelt von Polizisten, als rechnete man an diesem Abend mit allem. Denn es ist das erste Mal, dass eine Demonstration der Strategie 31 hier genehmigt wird. Lange hat sie darum gekämpft und sich nach dem Artikel 31 der russischen Verfassung benannt, der die Versammlungsfreiheit garantiert.

Auf der Ladefläche eines kleinen Lastwagens stehen die Organisatoren. Vorn, klein und zerbrechlich: Ludmila Alexejewa, Jahrgang 1927, Ikone der Protestbewegung. Fast ihr ganzes Leben hat sie sich für die Menschenrechte eingesetzt, mehr als 40 Jahre gegen einen unterdrückenden Staat gekämpft. Es ist ihre Bühne. "Wir sind zum ersten Mal ohne die Gefahr hier, unter die Miliz-Schlagstöcke zu geraten", sagt sie. Sie redet langsam, räuspert sich. Ihre Stimme, tief und kräftig, lässt nicht nach. "Es ist unser aller Verdienst. Das Recht muss man sich erkämpfen. Wir haben es uns erkämpft."

Doch einer fehlt auf der Bühne: Eduard Limonow, ihr Mitstreiter. Er steht nicht neben ihr, er schreit nicht "Weg mit den Zäunen!", obwohl er den Antrag für diese Demonstration mit unterzeichnet hat. Die Bedingungen passten ihm nicht: 800 Demonstranten hat die Stadtverwaltung genehmigt, mehr nicht. Alexejewa ging es um friedlichen Protest, sie lässt sich darauf ein. Limonow nicht. "Wir akzeptieren keine Bedingungen der Macht", sagte er.

Der 67-Jährige will eine eigene Aktion. Er bekommt sie an diesem Abend.

Da steht er, etliche Meter von der Bühne entfernt, klein und grauhaarig, mit seinen Anhängern von der verbotenen Nationalbolschewistischen Partei, umringt von Miliz und Spezialeinheiten. Plötzlich werden an zwei gegenüberliegenden Seiten des Platzes Rauchbomben gezündet. Die Front aus Metalldetektoren wird zur Seite gedrückt, Miliz, Spezialkräfte und Limonow-Anhänger geraten aneinander. Die Polizisten drücken sie auf das Gelände, die Demonstranten wehren sich. Ein absurdes Bild.