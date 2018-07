Kopftücher, türkisches Abitur und der Erfolg der Rechten bei der Wien-Wahl: Der 61-jährige Botschafter Kadri Ecvet Tezcan hatte in einem Interview mit der Tageszeitung Die Presse alle in Österreich momentan diskutierten Integrationsthemen aufgegriffen. Seine Landsleute würden momentan wie ein Virus behandelt und bekämen in Wien beispielsweise immer Wohnungen in derselben Gegend zugewiesen: "Gleichzeitig wirft man ihnen vor, Ghettos zu formen."

Zudem sagte er, der Österreicher an sich interessiere sich außer im Urlaub nicht für fremde Kulturen: "Ihr müsst lernen, mit anderen Leuten zusammenzuleben. Was für ein Problem hat Österreich?" Weiter sagte er: Die Türken in Wien wüssten, dass sie nicht willkommen seien. Das zeige der Wahlerfolg der Rechten mit fast 30 Prozent bei der Wien-Wahl Anfang Oktober: "Wenn ich der Generalsekretär der UN, der OSZE oder der Opec wäre, würde ich nicht hier bleiben." Tezcan ist seit 1973 im diplomatischen Dienst tätig und seit etwa einem Jahr in Österreich.

Türken sind in Österreich eine der größten Zuwanderergruppen. In dem Land leben rund 250.000 Menschen mit türkischem Migrationshintergrund. Wie in Deutschland standen sie in den vergangenen Monaten im Mittelpunkt der Integrationsdebatten. Die Rechten provozierten unter anderem mit einem Minarett-Abschießspiel im Internet und Slogans wie Mehr Mut für unser Wiener Blut – Zu viel Fremdes tut niemandem gut .

In dem Interview sprach Tezcans auch über Verbesserungsvorschläge für die Politik: Man solle der Innenministerin Maria Fekter die Zuständigkeit für Integrationsfragen entziehen, Türkisch als offizielle Abitursprache anerkennen und Diskussionen über ein Kopftuch-Verbot beenden. "Es steht jedem frei, was er auf dem Kopf trägt. Wenn es hier die Freiheit gibt, nackt zu baden, sollte es auch die Freiheit geben, Kopftücher zu tragen."

Außer bei den Grünen lösten die Statements in Österreich parteienübergreifendes Entsetzen aus. Der sozialdemokratische Bundeskanzler Werner Faymann bezeichnete die Aussagen als "unprofessionell und inakzeptabel". Der konservative ÖVP-Vizekanzler Josef Pröll sagte: "Das ist ein diplomatischer Affront der Sonderklasse." Die rechte FPÖ forderte einen sofortigen Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit der Türkei und einen Stopp der EU-Beitrittsverhandlungen.

Die Regierung in Wien bestellte den Diplomaten Tezcan ins Außenministerium und nahm mit der türkischen Regierung Kontakt auf. Außenminister Michael Spindelegger sah nach einem Gespräch mit dem türkischen Außenminister Ahmet Davutoğlu aber die österreichisch-türkischen Beziehungen nicht gefährdet. Sein Amtskollege habe ihm versichert, dass die Aussagen Tezcans nicht die offizielle Haltung der Türkei gegenüber Österreich widerspiegelten und die Sache geklärt werde. Die türkische Botschaft in Wien wollte das Interview nicht weiter kommentieren.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde in dem Interview thematisiert. In der deutschen Politik hätten ihn die Multi-Kulti-Absage von Merkel ebenso überrascht wie die Aussage, dass die Bundesrepublik eine christliche Gesellschaft sei: "Was für eine Mentalität ist das? Ich kann nicht glauben, dass ich das im Jahr 2010 in Europa hören muss, das angeblich das Zentrum der Toleranz und Menschenrechte ist", sagte Tezcan, der von 1987 bis 1993 türkischer Generalkonsul in Hamburg war.