Als der Sturm das Wasser in das Mekong-Delta treibt, als die Wellen auf sein Haus zurasen, da rennt Son Xa Phen um sein Leben. Über Felder und matschige Wege läuft er den Wellen davon. Damals, im Jahr 1997, wütet der Taifun Linda an Vietnams Küste, entwurzelt Bäume, pustet Hütten um und peitscht das Wasser weit ins Land hinein. Noch heute sprechen die Menschen im Mekong-Delta über den schweren Sturm, in dessen Folge 300 Menschen starben.

Das Wasser nimmt Son Xa Phen und seiner Familie fast alles, was sie besitzen. Aber im Dorf Vinh Tan kommt niemand ums Leben. Son Xa und seine Frau fischen die wenigen Dinge aus den Wogen, die der Sturm an der Küste gelassen hat. Dann baut sich der Bauer, einen Steinwurf von der alten Hütte entfernt, aus Wellblech und Holz ein neues Haus. Es steht nun hinter einem matschigen Wall, den die Behörden Deich nennen. Dazwischen liegt ein breiter Graben, der das viele Regenwasser kaum noch fassen kann. Seit Tagen prasseln dicke Tropfen auf Vinh Tan herab.

Son Xa Phen, Zwiebelbauer, 49 Jahre alt, verheiratet, Vater von sieben Kindern, auf einer Sanddüne am Strand geboren, lebt schon immer am Wasser. Meer und Fluss ernähren die Menschen. Und manchmal, wenn Taifune aufziehen, wird der Ozean zu tödlichen Gefahr. So sei es eben. Er müsse das ertragen, sagt Son Xa Phen. Was solle er tun, wenn das Meer am Land nagt und Meter um Meter näher an den Deich und damit an die Häuser heranrückt.

Von der Regierung habe er noch nie etwas bekommen, sagt der Bauer. Auch von den Ausländern, die jetzt auf dem Deich vor seinem Haus im Süden Vietnams stehen, erwartet er nicht viel. Er zeigt dem Entwicklungshelfer Klaus Schmitt von der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) und Gästen aus Deutschland die Stelle, wo sein Haus vor dem großen Sturm stand. Dort spülen heute die Wellen dunkles Treibholz an den Strand.

Der Klimawandel führt dazu, dass weltweit der Meeresspiegel steigt und die Taifune heftiger werden. Die Küstenanwohner im Mekong-Delta verschärfen die Probleme noch: Sie fällen, weil sie Feuerholz brauchen, die Mangroven-Bäume, die als natürliche Wellenbrecher fungieren. Fischer reißen mit ihren Netzen nachgepflanzte Mangroven wieder heraus. Für die zahllosen Shrimp-Farmen, die entlang des Mekong entstanden, fielen ganze Wälder Äxten und Sägen zum Opfer. Das Mekong-Delta gilt als Reiskammer Vietnams, aber die Zucht von Shrimps beginnt, wirtschaftlich bedeutender zu werden. Immer mehr Bäume werden gefällt.