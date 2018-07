Inhalt Seite 1 — Amerika in der Vertrauenskrise Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Der Coup ist gelungen, die amerikanische Regierung ist blamiert. Die diplomatischen Depeschen, die am Sonntagabend von Wikileaks sowie in der New York Times , dem britischen Guardian , Le Monde , El Pais und dem Spiegel mit Spiegel Online veröffentlicht wurden, enthalten alles, was nötig ist, um die Vereinigten Staaten lächerlich zu machen. Oder Schlimmeres.

Den Mächtigen in Washington blieb nicht viel mehr als verbales Entsetzen. "Rücksichtslos" und "gefährlich" sei es, was die Gruppe um Julian Assange tue, sagte der Sprecher von Präsident Barack Obama, Robert Gibbs. Ob das Leben zahlloser Menschen auf dem Spiel steht, wie das amerikanische Außenministerium warnte, ist schwer zu beurteilen. Aber die Offenlegung der mehr als 250.000 vertraulichen Schriftstücke bleibt ein Desaster für die Diplomatie Amerikas.

Wie groß der Schaden oder - je nach Sichtweise - der Erkenntnisgewinn wirklich sind, ist zunächst noch offen. Das hat zwei Gründe: Einmal hat Wikileaks eben nicht sämtliche Daten ins Netz gestellt, sondern will sie Stück für Stück veröffentlichen. Die Organisation argumentiert, auf diese Weise komme allen Informationen mehr Aufmerksamkeit zu. Man könnte auch sagen: Wikileaks selbst bleibt länger im Gespräch. Der zweite Grund aber ist, dass die Dokumente so vielfältig sind wie die Welt der Diplomatie, dass sie Einschätzungen des deutschen politischen Personals ebenso enthalten wie Aussagen des jemenitischen Präsidenten, wie er mit Al-Qaida-Gruppen in seinem Land verfährt.

Die meiste Aufmerksamkeit zog zunächst auf sich, wie sich die großen Konflikte dieser Welt in den Dokumenten spiegeln: Nahost, Iran, Afghanistan, Pakistan, Korea . Keiner von ihnen muss wohl neu bewertet werden. Allerdings verschieben sich manche Einschätzungen. Beispielsweise zeigen die Dokumente, dass die Staatenlenker von Saudi-Arabien, Bahrain, Jordanien, aber auch Israel die USA wesentlich offensiver zu einem Militärschlag gegen Iran aufgefordert haben, als dies bislang bekannt war. Das verändert nicht die Frontlinie, wie sie sich schon länger im Mittleren Osten darstellt, es wird Iran auch keine Geheimnisse verraten. Aber es bringt zusätzliche Brisanz in einen schwierigen Konflikt.

Auch die Korruption innerhalb der afghanischen Regierung, die von den Dokumenten grell illustriert wird, ist nicht unbekannt, beispielsweise wenn es um den Halbbruder von Präsident Hamid Karsai, Ahmed Wali Karzai, geht. Vom früheren Vizepräsident Ahmed Zia Massud wird berichtet, er habe während einer Reise in die Arabischen Emirate 52 Millionen Dollar in bar dabei gehabt. Woher das Geld kam, konnte er nicht belegen. Es liegt nahe, Einnahmen aus Drogengeschäften dahinter zu vermuten.

Ähnlich verhält es sich mit Informationen über die Sicherheit pakistanischer Atomanlagen. Die USA sind besorgt, die pakistanische Regierung weicht aus. Ein altes Spiel.

Spannender angesichts des aktuellen Konflikts auf der koreanischen Halbinsel ist da schon, wie sich die USA ein Korea nach einem Sturz des Regimes in Pjöngjang vorstellen. Vor allem solle das Land nach einer Wiedervereinigung weiterhin eng mit Amerika verbündet bleiben. Chinas Zustimmung würde man durch finanzielle und wirtschaftliche Kooperation erreichen wollen.