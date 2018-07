Am Morgen hing ein Zettelchen an der Tür des Chamowniki-Gerichts in Moskau, um über den Prozess des Jahres in Russland zu informieren: Die für Mittwoch vorgesehene Urteilsverkündung im Verfahren gegen Michail Chodorkowskij ist auf den 27. Dezember verschoben. Mit weiteren Erklärungen gab sich der Pressedienst des Gerichts erst gar nicht ab.

Wer von weit her angereist war, stand im Schneematsch auf der Straße: Chodorkowskijs Eltern und Anwälte, Sympathisanten, eine Bundestagsabgeordnete. Das Schicksal des einst reichsten Russen und Ölunternehmers, dem einige Menschenrechtler den Status eines "politischen Gefangenen" zusprechen, bleibt weiterhin offen. Seine Haftstrafe aus dem ersten Prozess läuft im Herbst nächsten Jahres aus.

Womöglich habe es der Richter bloß nicht geschafft, die Urteilsbegründung ganz niederzuschreiben, mutmaßte ein Anwalt Chodorkowskijs. Doch die überraschende Vertagung scheint in jedem Fall jenen Recht zu geben, die bereits im Herbst einen Urteilsspruch im Dezember vorhersagten. Denn die letzten zehn Tage des Jahres sind beliebt, um Tatsachen zu schaffen, die zu einem anderen Zeitpunkt das eigene Volk oder die westliche Öffentlichkeit übermäßig aufregen könnten.

Das große Vorbild gibt dabei Boris Jelzin ab, der als Präsident am 31. Dezember 1999 zurücktrat und Wladimir Putin die Amtsgeschäfte übergab. Aber die Kreml-Tradition der Jahresendaktivität reicht weiter zurück: In der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember 1979 besetzten sowjetische Einheiten strategische Orte Kabuls. Der Afghanistankrieg begann. In der Silvesternacht 1994 zogen russische Truppen zum Sturm der tschetschenischen Hauptstadt Grosnyj los. Der erste Tschetschenienkrieg nahm seinen Lauf.

Als sich Jelzin in seiner Neujahrsansprache vom russischen Volk verabschiedete und dabei ein paar Tränen verdrückte, waren die meisten Weihnachtsbäumchen in Russlands Wohnungen gerade aufgestellt. Denn der große Festtag wird in sowjetischer Tradition in der Neujahrsnacht begangen. Davor liegt eine Woche der betrieblichen Weihnachtsfeiern und Großeinkäufe, danach folgen mittlerweile zehn Tage als Feiertagskette. Auch in Westeuropa und in den USA, wo der Prozess gegen Chodorkowskij besonders kritisch betrachtet wird, sinkt die politische Aufmerksamkeit zwischen Weihnachten und Neujahr stark ab.

Die Verlesung des Urteils dauert vermutlich mehrere Tage. Wenn sie am 27. Dezember beginnt, könnte das Strafmaß wie ein Geschenkpaket zum Silvesterfest bekannt werden. Wer interessiert sich bei Feuerwerk und Sekt schon für politische Nachrichten?