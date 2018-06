Syriens Präsident Baschar al-Assad ist unzufrieden mit der Rolle Deutschlands im Friedensprozess im Nahen Osten. Er könne "ein Interesse Deutschlands am Friedensprozess nicht wirklich erkennen, besonders was Syrien angeht", sagte al-Assad der Bild- Zeitung. "Wir haben hier lange keinen hochrangigen deutschen Offiziellen mehr gesehen", sagte al-Assad. Er habe den Eindruck, dass sich die Bundesregierung "nur auf einige wirtschaftliche Aspekte" in den Beziehungen zu Syrien beschränke. "Aber was eine wirkliche Politik angeht – nichts, gar nichts", sagte er.

Er kritisierte besonders Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Wir wissen nichts über sie, weil es in ihrer Politik keinen Dialog gibt", sagte er. "Ich habe keine Ahnung, was sie über die Beziehungen zu Syrien denkt." Dagegen lobte der syrische Staatschef die Nahost-Politik des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Es werde zwar viel über die Rolle der Europäischen Union im Nahen Osten gesprochen, doch "bisher bemüht sich nur Frankreichs Präsident Sarkozy um den Friedensprozess", sagte er.

Hinsichtlich einer Anerkennung des Existenzrechts Israels sagte al-Assad, diese könne erst nach einem Friedensvertrag erfolgen. Doch: "Das israelische Volk hat eine extremistische Regierung gewählt, die keinen Frieden herbeiführen wird." Er glaube auch nicht daran, dass Israel seine Hauptstadt Jerusalem mit einem palästinensischen Staat teilen werde. "Die Israelis haben öffentlich bekundet, ganz Jerusalem sei die ewige Hauptstadt Israels", sagte er.

Bedenken wegen des iranischen Atomprogramms hätte er nicht, sagte al-Assad. "Nach allem, was wir wissen, strebt Iran nicht nach Atomwaffen". Im Streit um das Atomprogramm komme es darauf an, nach der "geeigneten Politik, den richtigen Mechanismen" zu suchen. Iran sei bereit, Kontrollen zu akzeptieren. "Iran ist ein sehr bedeutsames Land in dieser Region, ob uns das nun gefällt oder nicht, wir müssen damit umgehen", sagte Assad.

Seit einiger Zeit bemüht sich der Westen, Syrien wieder in Gespräche über die Zukunft der Region einzubinden und George W. Bushs Einordnung des Landes als Teil der "Achse des Bösen" vergessen zu machen. Assad ist ein gefragter Gesprächspartner, wenngleich sein Regime weiterhin die Hisbollah im Libanon und Hamas im Gazastreifen unterstützt. Auch mit dem Regime in Teheran ist Syrien eng verbunden.

Zuletzt allerdings hatte Syriens internationales Ansehen wieder gelitten, nachdem dort Dutzende Haftbefehle gegen Personen erlassen worden waren, die an der Aufklärung des Mordes an dem ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten Rafik Hariri beteiligt waren – darunter den deutschen ehemaligen UN-Ermittler Detlev Mehlis.