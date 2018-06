Die politische Führung in China beschneidet die Online-Kommunikation weiter: Alle über ausländische Internet-Dienste geführten Telefongespräche sollen in China künftig gesperrt sein. Ausgenommen sind lediglich die staatlich kontrollierten Firmen China Unicom und China Telecom, doch auch hier soll es Beschränkungen geben, wie die britische Zeitung The Telegraph berichtete.

Erst im letzten Jahr hatte der US-Konzern Google nach langem Streit seine chinesischen Server abgeschaltet. Facebook, Twitter und YouTube sind bereits seit Längerem gesperrt.

Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie teilte nicht mit, wann die Sperrung von Skype in Kraft treten sollte.

Nach der Neuregelung sollen Telefonate von Computern ins Festnetz unterbunden werden, jene zwischen Computern könnten jedoch legal bleiben – dann allerdings nicht mehr via Skype, sondern chinesischen Anbietern. Experten halten die Umsetzung der Pläne für schwierig, wenn nicht gar unmöglich, da Nutzer Skype nach wie vor von ausländischen Seiten herunterladen könnten.

Ein Skype-Vertreter sagte, dass Nutzer in China das Programm derzeit nutzen könnten. Berichte aus Shanghai bestätigten dies. Zu dem geplanten Verbot sagte der US-Konzern nichts. Einige chinesische Twitter-Nutzer schrieben hingegen, dass sie Skype bereits nicht mehr herunterladen konnten.

China ist heute der weltgrößte Markt für Internet-Telefonie. Online-Gespräche sind deutlich günstiger als klassische Telefonate und stehen so in direkter Konkurrenz zu etablierten chinesischen Telekommunikationsfirmen. Skype hatte seit 2007 einen Gemeinschaftsservice mit dem chinesischen Online-Dienst Tom angeboten und sich der Kritik ausgesetzt, da Nachrichten via Tom stark kontrolliert würden, insbesondere jene, die sich um kontroverse Themen wie Tibet dreht.

"Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie es schaffen werden, Skype abzuschalten", sagte Kan Kaili, Professor an der Universität für Post- und Telekommunikation in Peking. "Skype ist der Marktführer, aber es gibt ja auch noch MSN und Gmail Talk. Im Ausland studierende Kinder von Politikern nutzen diese Dienste, um daheim anzurufen, daher denke ich nicht, dass irgendwer die Verbindungen kappen wird." Selbst im Falle einer strikten Sperrung würden Nutzer einen Weg finden, diese zu umgehen, so Kan. Dies geschieht in Bezug auf Facebook bereits jetzt.