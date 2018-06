Die Hoffnung von Michail Chodorkowskij auf eine baldige Freilassung hatte sich spätestens am vergangenen Montag verflüchtigt: Da wurde er von einem Moskauer Gericht erneut für schuldig gesprochen, schuldig des Betrugs und der Geldwäsche . Seit wenigen Stunden ist auch klar, wie lange er dafür noch hinter Gitter verbringen muss: Wie sein ebenfalls verurteilter früherer Geschäftspartner Platon Lebedjew wird auch der frühere Öl-Unternehmer vermutlich erst im Frühjahr 2017 wieder auf freiem Fuß sein .

Die internationale Diplomatie hatte ihr Urteil über den russischen Rechtsstaat bereits am Montag, dem Tag der Urteilsverkündung, gefällt: Der Schuldspruch gegen Chodorkowskij sei ein Rückschritt in der Modernisierung des Landes , ein Symbol für die allgegenwärtige Einflussnahme der politischen Machthaber. Nach Ansicht von Beobachtern will der Kreml den noch immer einflussreichen und finanzstarken Chodorkowskij über die Präsidentenwahl 2012 hinaus politisch kaltstellen. Brüsk hatte Moskau diese Kritik zurückgewiesen und sich die Einmischung in innere Angelegenheiten verbeten.

Die russische Regierung dürfte sich nun erneut provoziert fühlen, denn die Empörung und Besorgnis über die Unabhängigkeit der Justiz der einstigen Weltmacht dauert an. Das US-Außenministerium jedenfalls reagierte "besorgt" auf das Strafmaß. Es entstehe der Eindruck, dass das Rechtssystem missbraucht werde, hieß es aus Washington.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich enttäuscht über das Urteil gegen den Kremlkritiker und sprach von einem harten Strafmaß. "Es bleibt der Eindruck, dass politische Motive bei diesem Verfahren eine Rolle gespielt haben", hieß es nach Angaben des Bundespresseamtes. "Dies widerspricht Russlands immer wieder geäußerter Absicht, den Weg zur vollen Rechtsstaatlichkeit einzuschlagen."

Das Beispiel von Platon Lebedjew und mir hat gezeigt, dass in Russland niemand darauf hoffen sollte, von einem Gericht vor Regierungsvertretern beschützt zu werden. Chodorkowskij nach der Verkündung seines Strafmaßes

Außenminister und Vizekanzler Guido Westerwelle sieht sich in seinen Zweifeln an der Entwicklung der russischen Rechtsstaatlichkeit bestätigt: "Die erneute Verurteilung ist der bedauerliche Schlusspunkt eines von vielen Zweifeln begleiteten Prozesses", sagte der FDP-Parteichef. "Die Umstände des Verfahrens werfen ein kritisches Schlaglicht auf die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in Russland und die Bemühungen um eine Modernisierung des Landes." Es liege im "eigenen russischen Interesse, die Sorgen der internationalen Öffentlichkeit zu dem Ergebnis und Ablauf des Prozesses ernst zu nehmen".

Die deutsche Politik beklagte parteiübergreifend einen Rückschlag für die Entwicklung des russischen Rechtsstaats und den Modernisierungskurs des Landes. So zeigte sich der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löning (FDP), "schockiert und zutiefst persönlich betroffen". In Europa müsse nun überlegt werden, "wie wir die russische Zivilgesellschaft, die Leute, die für Bürgerrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit kämpfen, in Zukunft besser unterstützen können". Auch seine Parteikollegin, Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, bezeichnete das Strafmaß als "völlig inakzeptabel". Es lasse sich nur dadurch erklären, "dass ein Chodorkowskij in Freiheit offensichtlich von den Mächtigen in Russland als politische Konkurrenz empfunden wird."

Für CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe zeigten die Vorgänge im Moskauer Gerichtssaal, "wie weit Russland von einem Rechtsstaat entfernt ist, und wie stark politische Willkür die Justiz immer noch bestimmt". Ohne Freiheitsrechte, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung könne es keine Modernisierung Russlands geben. Zudem sei es nie die innere Angelegenheit eines Landes, "wenn Menschenrechte mit den Füßen getreten werden".

Auch die Grünen zeigten sich entrüstet über Urteil und Strafmaß. Beides lasse vermuten, dass sowohl Chodorkowskij als auch Lebedjew "nach dem Willen der russischen Machthaber für immer hinter Gittern verschwinden sollen", sagte die Parteivorsitzende Claudia Roth. Der menschenrechtspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, Volker Beck, nannte das Strafmaß unverhältnismäßig. Bundesregierung und EU müssten dem Kreml "nun unmissverständlich klar machen, dass nur ein rechtsstaatliches Russland strategischer Partner sein kann". Auch einflussreiche westliche Investoren seien aufgerufen, "ihr opportunistisches Schweigen zu beenden".

Chodorkowskij selbst hatte die Vorwürfe gegen sich stets zurückgewiesen. "Es lebe unser unabhängiges russisches Gericht", rief er sarkastisch nach der Verkündung des Strafmaßes. "Wir haben unsere Hoffnung nicht verloren, und unsere Freunde sollten sie auch nicht verlieren." Zuvor hatte der 47-Jährige bereits angekündigt, das Urteil notfalls vor dem Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg anzufechten. Eine Begnadigung durch Präsident Dmitrij Medwedjew lehnte er allerdings ab – laut russischem Recht müsste er dafür seine Schuld eingestehen.

Von Seiten der russischen Führung gab es keinerlei Reaktionen. Sowohl Regierungschef Wladimir Putin , der kürzlich live im Staatsfernsehen eine Verurteilung seines Erzfeindes gefordert hatte, als auch Staatspräsident Dimitrij Medwedjew schweigen seit dem Urteilsspruch zu dem Verfahren. Allerdings kündigte der Menschenrechtsrat an, das Urteil zu überprüfen. "Der Rat hat diesen wichtigen Prozess die ganze Zeit verfolgt", sagte sein Präsident Michail Fedotow der Nachrichtenagentur Interfax. Die Ergebnisse der Untersuchung würden Medwedjew zugeleitet. Was genau der Rat untersuchen wollte oder was seine Untersuchung bewirken könnte, blieb zunächst unklar.