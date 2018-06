Der Schuldspruch gegen den früheren Öl-Magnaten und Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski ist international auf deutliche Kritik gestoßen. Ein Moskauer Gericht hatte den 47-Jährigen, der bis 2011 eine achtjährige Strafe wegen Geldwäsche absitzt, wegen Unterschlagung für schuldig befunden. Dem Ex-Chef des zerschlagenen Ölkonzerns Yukos wurde in dem international umstrittenen Verfahren vorgeworfen, 218 Millionen Tonnen Öl abgezweigt und illegal weiterverkauft zu haben.

Die USA verurteilen den erneuten Schuldspruch. Außenministerin Hillary Clinton äußerte den Verdacht, dass "das Recht von politischen Erwägungen überschattet" werde. Der Fall Chodorkowski und andere Fälle hätten negative Folgen auf Russlands Ruf bei der Einhaltung der Menschenrechte. Außerdem schade dies dem Investitionsklima in

Russland. "Wir begrüßen die Modernisierungspläne von Präsident Medwedew", meinte Clinton. Diese Modernisierung verlange aber auch ein Klima, in dem die Unabhängigkeit der Justiz respektiert werde. Die USA würden auch ein Berufungsverfahren genau verfolgen.

Auch die EU äußerte sich kritisch zum Urteil gegen Chodorkowskij. Man werde künftige Ereignisse in Russland genau verfolgen, im Besonderen auch das Strafmaß. "Wie schon bei dem jüngsten Gipfeltreffen am 7. Dezember in Brüssel hervorgehoben wurde, erwartet die EU von Russland, dass es seine internationalen Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit respektiert", teilte die Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton mit.

Bundesaußenminister Guido Westerwelle äußerte ebenfalls Kritik. " Die Umstände des Verfahrens sind äußerst bedenklich und ein Rückschritt auf dem Weg zur Modernisierung des Landes." Weiter sagte der Vizekanzler: "Es liegt im Interesse unserer russischen Partner, diese Sorgen ernst zu nehmen und konsequent für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte einzutreten." Bereits bei seinem Besuchs in Moskau am 1. November habe er den Chodorkowskij-Prozess angesprochen und seine ernsthafte Besorgnis über das Verfahren zum Ausdruck gebracht, so Westerwelle.

Seine Parteikollegin, Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), sagte, der Schuldspruch habe ihre "schlimmsten Befürchtungen" bestätigt. Das Urteil sei "ein harter Rückschlag" für Russland auf dem Weg zum Rechtsstaat.

Zuvor hatte sich die Bundesregierung zurückhaltend geäußert. In dem Prozess steht aus Sicht der Bundesregierung die Einhaltung der rechtsstaatlichen Prinzipien auf dem Prüfstand. Die "Einhaltung rechtsstaatlicher Verfahrensgrundsätze" sei für die Entwicklung eines modernen Rechtsstaats in Russland "von größter Bedeutung", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Christoph Steegmans.

Bewerten wolle die Regierung den Fall indes erst, wenn das Urteil abschließend verkündet worden sei und die Begründung für ein Strafmaß vorliege. Derzeit gebe es nur "den Schuldspruch an sich", sagte Steegmans. Er erinnerte daran, dass die Bundesregierung den Fall bislang "nicht nur kritisch verfolgt" sondern ebenso "kritisch begleitet" habe. Richter Wiktor Danilkin hatte am Morgen mit der Urteilsverlesung im umstrittenen Prozess begonnen. Nach Einschätzung von Experten kann sich dieses Prozedere hinziehen – beim ersten Verfahren gegen den Öl-Unternehmer wegen Geldwäsche 2005 waren es zwölf Tage. Das genaue Strafmaß wird erst zum Schluss bekanntgegeben.

Chodorkowskijs Anwalt Wadim Kljuwgant sprach von einem "ungerechten Schuldspruch eines unfreien Gerichts". Der Schuldspruch sei eine "Schande für das Land". Kljuwgant kündigte Berufung an. Chodorkowskij sieht das Vorgehen gegen sich als politisch motiviert. Putin hatte Chodorkowskij kürzlich mit dem US-Milliardenbetrüger Bernard Madoff verglichen und erklärt, "ein Dieb" gehöre in Haft.