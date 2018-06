Inhalt Seite 1 — Berlin entfremdet sich von Amerika Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Der Regierungssprecher wiegelte ab, wie es sich für ihn gehört: Die "robusten und festen Beziehungen zu den USA" würden in keiner Weise durch die Wikileaks-Indiskretionen getrübt. Dafür sorge eine tiefe, auf gemeinsamen Werten beruhende Freundschaft. So lautet die rituelle Formel.

Aber mit vielen Staaten – von Australien bis Zypern – ist Deutschland durch Freundschaft und Werte verbunden. Wenn wir unser Verhältnis zu Amerika nur noch derart schwammig rechtfertigen können, ist dies ein Warnsignal, dass es mit dem engen Verhältnis zu Amerika bergab geht, nicht weniger als die tief heruntergezogenen Mundwinkel der Kanzlerin bei ihrem jüngsten Tête-à-Tête mit Präsident Obama.

Die deutsche Innigkeit mit Amerika bekam ihren entscheidenden Knacks unter der Wucht der Finanzkrise; beim Geld hört eben die Freundschaft auf. Plötzlich fanden sich Berlin und Washington wie niemals zuvor auf entgegengesetzten Seiten. Jetzt metastasiert die Entfremdung in das Gesamtverhältnis. Deutschen Regierungen scheint es immer schwerer zu fallen, sich darauf zu besinnen, wie groß das Interesse Deutschlands an enger Zusammenarbeit mit Amerika ist und bleibt. Gerade auch im Zeitalter der Globalisierung will die Bundesrepublik deren Entwicklung mitprägen.

Wie, fragt da mancher ganz erstaunt: In der globalen Welt treten doch zunehmend neue Mächte auf den Plan. Das Gewicht der USA verringert sich entsprechend, von den gegenwärtigen wirtschaftlichen und innenpolitischen Schwierigkeiten des Landes ganz abgesehen. Multipolar sei deshalb das internationale System der Zukunft, die alten präferentiellen Bindungen seien überholt, Amerika-Treue altes Denken.

Aber wann immer geometrische Begriffe politischen Prozessen übergestülpt werden, ist Vorsicht geboten. Meist ist die darauf gestützte Analyse falsch.

So auch hier. Globalisierung bedeutet Einebnung der Machtunterschiede. Immer mehr Staaten erhalten eine Veto-Position, nicht nur die großen. Auch die Macht der neuen Riesen – China, Brasilien, Indien – liegt vor allem darin, ihnen unerwünschte Initiativen blockieren zu können.