Außenminister Guido Westerwelle ist seit den irakischen Parlamentswahlen im März der erste westliche Außenminister, der die irakische Hauptstadt Bagdad besucht. Nach seiner Ankunft sagte der Vizekanzler und FDP-Chef der irakischen Regierung deutsche Hilfe zum weiteren Wiederaufbau zu. "Wir wollen ein Signal der Unterstützung für die Stabilisierung in Irak und die Fortsetzung des demokratischen Prozesses geben."

Im Laufe des eintägigen Besuchs werde er mit dem irakischen Staatschef Dschalal Talabani, Ministerpräsident Nuri al-Maliki und Außenminister Hoschjar Sebari zusammentreffen, teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Westerwelle will damit die Bemühungen unterstützen, eine neue Regierung zu bilden, in der alle wichtigen Volks- und Religionsgruppen des Irak vertreten sind. Al-Maliki hat dafür noch bis Weihnachten Zeit. Auch Gespräche mit dem irakischen Parlamentspräsidenten Osama el Nudschaifi sowie mit christlichen Geistlichen seien geplant.

Nach der "Überwindung des monatelangen politischen Stillstands" sei der Zeitpunkt für die Reise günstig, sagte Westerwelle. Als weiteres Anliegen nannte Westerwelle den "Erhalt und Schutz der religiösen Pluralität im Irak und dabei der Schutz der Christen im besonderen".

Im Mittelpunkt von Westerwelles erstem Irak-Besuch stehen nach Angaben des Auswärtigen Amtes die politische und wirtschaftliche Ausgestaltung der deutsch-irakischen Beziehungen. Es sei geplant, ein Investitionsschutzabkommen zu unterzeichnen. Damit wolle die Regierung "eine wichtige Verbesserung der wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen für deutsche Unternehmen" schaffen. Westerwelle wird von einer Wirtschaftsdelegation sowie mehreren Bundestagsabgeordneten begleitet.

Aus Sorge vor einem Anschlag findet der Besuch unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Reisepläne waren auch im Vorfeld ebenfalls aus Sicherheitsgründen geheim gehalten worden. Derweil sind durch eine Reihe von Bombenanschlägen in Bagdad mindestens 14 Menschen getötet und fast hundert weitere verletzt worden. Mehrere der Anschläge richteten sich gegen schiitische Pilger aus Iran, wie Vertreter der Sicherheitskräfte mitteilten. Im Irak kommt es immer wieder zu Mordanschlägen mit zahlreichen Todesopfern.

Deutschland unterstützt den Irak seit 2003 mit Kooperationsprojekten beim Wiederaufbau. Die Bundesregierung ließ dem Land nach Angaben des Auswärtigen Amtes seit 2003 Hilfen in Höhe von knapp 400 Millionen Euro zukommen und erließ ihm Schulden in Höhe von 4,8 Milliarden Euro. Mit den deutschen Hilfen werden demnach zahlreiche Projekte in den Bereichen Institutionenaufbau, Fortbildung und Menschenrechte unterstützt.