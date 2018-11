Allein in Rom beteiligten sich nach Angaben der Organisatoren rund 100.000 Menschen an einem Protestzug. Bei den Demonstranten handelte es sich demnach mehrheitlich um Studenten aber auch um Arbeitslose und andere sozial Benachteiligte sowie um Bewohner der durch ein Erdbeben vor gut anderthalb Jahren schwer zerstörten Stadt L'Aquila. Ein großes Sicherheitsaufgebot versperrte den Demonstranten den Zugang zum Senat und zum Abgeordnetenhaus, wo gerade mit Vertrauensvoten über die politische Zukunft von Ministerpräsident Silvio Berlusconi entschieden wurde.

Auf den Spruchbändern der Demonstranten in Rom standen Parolen wie "Ihr, eine skandalöse Kaste, wir, eine laute Mehrheit". Einige Demonstranten entzündeten Brandraketen.

1/6 Italiens Ministerpräsident hat es geschafft: Beide Parlamentskammern sprachen Silvio Berlusconi das Vertrauen aus © Alessandro di Meo/EPA/dpa 2/6 Während der ersten Abstimmung im Senat gönnte sich der 74-Jährige einen Espresso © dpa/EPA/GIGLIA/SCHIAVELLA 3/6 In der Abgeordnetenkammer gab es Streit zwischen Finis und Berlusconis Anhängern. Die Saalordner mussten für Ruhe sorgen © Andreas Solaro/AFP/Getty Images 4/6 Auch außerhalb des Parlamentsgebäudes kam es zu Ausschreitungen © Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images 5/6 So wie hier in Rom gingen landesweit Zehntausende Italiener gegen die Regierung Berlusconi auf die Straße © Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images 6/6 Die meisten von ihnen waren Studenten. Einige lieferten sich Gefechte mit der Polizei © Filippo Monteforte/AFP/Getty Images

In Palermo auf Sizilien besetzten mehr als 500 Schüler und Studenten kurzzeitig die Landebahn des Flughafens. Dort entrollten sie ein Spruchband mit der Aufschrift "Wir blockieren alles, damit sie sich alle davonmachen". Gemünzt war der Spruch auf die politische Klasse in Rom. Nach Angaben des Flughafenbetreibers verursachte die Protestaktion keine Störung des Flugverkehrs, weil zu dieser Zeit ohnehin keine Starts oder Landungen geplant gewesen seien. Andere Demonstranten besetzten in Palermo Gleise und verursachten damit Störungen im Zugverkehr.

Im norditalienischen Mailand, der Heimatstadt Berlusconis, drangen etwa 50 Studenten ins Gebäude der Börse ein und entfalteten ein Spruchband mit der Aufschrift "Ihr seid ein Haufen rassistischer Geschäftemacher, Ihr müsst uns Geld geben". Nachdem sie aus dem Gebäude gedrängt wurden, bewarfen sie es mit Feuerwerkskörpern.

Weitere Demonstrationen fanden in den norditalienischen Städten Genua und Turin und im Süden des Landes in Neapel und Bari sowie in Cagliari auf Sardinien statt. Die geplante Hochschulreform sieht unter anderem das Zusammenlegen der kleinsten Hochschulen und eine Beschränkung der Macht der Hochschulrektoren vor. Außerdem sollen externe Experten in die Verwaltungsräte der Universitäten entsandt werden. Nach Einschätzung der Kritiker sollen diese Experten Einsparungen durchsetzen.