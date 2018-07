Die Klimakonferenz im mexikanischen Cancún ist das 16. Treffen der Vertragsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention – auf Englisch: United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. Die Konferenz wird kurz auch als Conference of the Parties (COP 16) bezeichnet.

1993 trafen sich Vertreter der Vereinten Nationen erstmals zu einem internationalen Umweltgipfel in Rio de Janeiro. Nach weiteren Treffen in Berlin (COP 1) und Genf (COP 2) wurde im Jahr 1997 in Japan erstmals ein rechtsverbindliches Abkommen zur Reduktion des CO 2 -Ausstoßes verabschiedet – das Kyoto-Protokoll.