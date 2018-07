Inhalt Seite 1 — Weißrussische Justiz ermittelt gegen Lukaschenko-Herausforderer Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Nach den Protesten gegen die umstrittene Präsidentschaftswahl in Weißrussland ermittelt die Justiz gegen 18 führende Regierungsgegner. Ihnen werde "massive Störung der öffentlichen Ordnung" vorgeworfen, berichtet die Menschenrechtsorganisation Wesna . Ein solches Vergehen könne in Weißrussland mit langjährigen Haftstrafen geahndet werden. Das Auswärtige Amt bestellte den Botschafter des Landes ein.

Wesna zufolge wird unter anderem gegen sechs nach der Wahl festgenommene Oppositionskandidaten ermittelt. Unter ihnen sind demnach die prominentesten Herausforderer von Staatschef Alexander Lukaschenko, Andrej Sannikow und Wladimir Nekliajew. Auch gegen einige der bekanntesten Journalisten des Landes wurden Ermittlungen eingeleitet. Sollten sie verurteilt werden, drohen ihnen nach Angaben von Wesna Haftstrafen zwischen fünf und 15 Jahren.

Die weißrussischen Behörden waren Sonntag und Montag hart gegen Regierungskritiker vorgegangen. Während der Proteste gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahl nahmen Sicherheitskräfte mehr als 600 Menschen fest. Unter ihnen waren auch sieben der neun Oppositionskandidaten. Zwei von ihnen wurden inzwischen wieder freigelassen.

Nach Angaben der weißrussischen Polizei wurden 580 Menschen im Schnellverfahren zu Haftstrafen zwischen fünf und 15 Tagen verurteilt. Ob sie danach frei kommen, ist unklar. Der vom Geheimdienst festgehaltene Oppositionspolitiker Anatoli Lebedko trat Medienberichten zufolge in einen Hungerstreik.

Das deutsche Außenministerium teilte mit, dem weißrussischen Botschafter Andrej Giro sei die "Erwartungshaltung der Bundesregierung" übermittelt worden, "unverzüglich alle Verhafteten frei zu lassen und in Dialog mit der Opposition zu treten". Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) sagte, der "undemokratische rückwärtsgewandte Kurs" der Führung in Minsk treibe "das eigene Land in die Isolation".

Der seit 1994 mit eiserner Hand regierende Lukaschenko war bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag nach offiziellen Angaben mit rund 80 Prozent wiedergewählt worden. In der Nacht zum Montag schlug die Polizei Proteste Zehntausender Regierungskritiker gewaltsam nieder.