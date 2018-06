US-Präsident Barack Obama hat in einer persönlichen Stellungnahme die Enthüllungen von Wikileaks kommentiert. In Gesprächen mit seinem mexikanischen Kollegen Felipe Calderón und dem türkischen Regierungschef Recep Tayyip Erdoğan bezeichnete Obama die Veröffentlichung von US-Depeschen als "bedauerliche Taten", teilte das Weiße Haus in Washington mit.

Obama und Erdoğan seien sich einig gewesen, dass die Enthüllungen keinen Einfluss auf die bilateralen Beziehungen zwischen Washington und Ankara haben würden. Laut Weißem Haus sei Obamas Gespräch mit Calderón ähnlich verlaufen. Beide Telefonate wurden demnach nicht wegen Wikileaks geführt. Es habe sich um einen Austausch über andere politische Fragen gehandelt; Obama habe Calderón zu Mexikos Geschick bei der Ausrichtung der UN-Klimakonferenz von Cancún gratuliert.

Die Veröffentlichung geheimer Analysen von US-Diplomaten zur Lage in der Türkei war als starke Belastung für die Beziehung beider Länder gesehen worden. Die Amerikaner hatten sich in den Papieren kritisch und zum Teil gehässig gegenüber Erdoğan und das Land geäußert, mit dem Obama eigentlich eine "Modell-Partnerschaft" pflegen will.

Wikileaks Was ist WikiLeaks? "We open governments", ist das Motto von WikiLeaks: "Wir machen Regierungen transparent". Die Organisation bietet eine eine Internetseite, über die sogenannte Whistleblower, Informanten also, geheime Akten und Daten an die Öffentlichkeit bringen können. WikiLeaks verspricht ihnen dabei dank verschlüsselter Kommunikation und nicht abhörbarer Server Anonymität. Gleichzeitig veröffentlicht WikiLeaks das Material auf seiner Seite und macht es damit für jeden zugänglich. Derzeit sind allerdings keine neuen Eingaben möglich. Die Organisation hat dabei zum Grundsatz, Dokumente nur zu veröffentlichen, wenn sie zuvor auf Plausibilität und Wahrheitsgehalt geprüft wurden. Cablegate Eine besonders spektakuläre Veröffentlichung auf WikiLeaks ist unter dem Namen Cablegate bekannt geworden: Im November 2010 hat WikiLeaks mit der Veröffentlichung von etwa 250.000 Berichten US-amerikanischer Diplomaten begonnen. Neben Depeschen, die US-Botschafter über internationale Politiker angefertigt hatten, kamen dabei auch weitere Informationen zu den von Amerika geführten Kriegen ans Licht, aber auch Einschätzungen zur Situation Nordkoreas, den Staaten Südamerikas und dem iranischen Atomprogramm Am 7. Dezember 2010 wurde der Gründer der Seite, Julian Assange, in England verhaftet, weil gegen ihn ein Haftbefehl aus Schweden vorliegt. Dort wird ihm Vergewaltigung vorgeworfen. Assange bestreitet den Vorwurf. Die schwedische Justiz sagt, dass der Haftbefehl in keinem Zusammenhang mit den Veröffentlichungen durch Assanges Projekt steht. Er selbst behauptet, es handele sich nur um einen Vorwand, um WikiLeaks von der Veröffentlichung weiterer Dokumente abzuhalten. Die Debatte um WikiLeaks Fest steht, dass die Cablegate-Veröffentlichungen weltweit Interesse erregten. Vor allem in den USA riefen sie heftige Proteste der Regierung hervor und konservative Politiker forderten, Assange dafür einzusperren. In vielen Ländern führten sie zu einer Diskussion über den Nutzen von WikiLeaks und über die Zukunft der Diplomatie: Was geschieht mit den internationalen Beziehungen, wenn im Zweifel jedes geheime Dokument an die Öffentlichkeit gelangen könnte? Dabei werden von einigen Kritikern auch die Absichten von Julian Assange und seiner Organisation in Zweifel gezogen. Sie sind der Meinung, dass Transparenz kein Selbstzweck sein dürfe, WikiLeaks also nicht ausnahmslos alle ihm zugespielten Dokumente ohne Rücksicht auf die Folgen veröffentlichen dürfe. Wobei WikiLeaks selbst immer wieder betont hatte, dass genau das nicht geschieht und dass aus den Dokumenten beispielsweise Namen herausgefiltert würden, um Menschen nicht zu gefährden. Assange bezeichnet sich deshalb inzwischen auch als Chefredakteur, als jemand mit journalistischem Selbstverständnis, wozu gehört, nicht jede Information auch zu veröffentlichen. Mit der nun erfolgten Veröffentlichung aller unbearbeiteten US-Botschaftsdepeschen ist WikiLeaks aber zum ersten Mal von den eigenen Grundsätzen abgewichen. Frühere Leaks Gegründet wurde die Plattform von Assange im Jahr 2006. Im Jahr darauf erlangte sie weltweite Bekanntheit, als sie die Richtlinien des US-Militärs veröffentlichte, aufgrund derer im Gefangenenlager Guantánamo Bay die Insassen behandelt und gefoltert wurden. Im Juli 2010 veröffentlichte die Organisation zuerst geheime Militärdokumente aus dem Afghanistan-Krieg (die Afghan War Diaries) und im Oktober Dokumente aus dem Irakkrieg (Iraq War Logs). Berichte über WikiLeaks und die Debatte um die Veröffentlichungen haben wir nach Themen sortiert auf einer Übersichtsseite für unser Projekt ZEIT für die Schule zusammengestellt. Die gesamten veröffentlichten Artikel zu WikiLeaks finden Sie auch auf der Schlagwortseite.

Sympathisanten des inhaftierten Gründers von Wikileaks, Julian Assange, riefen unterdessen zu Demonstrationen vor den schwedischen und britischen Botschaften in spanischen und lateinamerikanischen Städten auf. Die spanische Internetseite Free Wikileaks stellte ein Manifest mit dem Titel "Für die Freiheit, sagt Nein zum Staatsterrorismus" auf seine Website. Darin forderte sie die Freilassung Assanges, der derzeit in Großbritannien in Haft sitzt. Gegen den 39-jährigen Australier wird in Schweden wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermittelt.

In dem Text heißt es, dass keiner der Vorwürfe gegen Assange bewiesen sei, und die Organisation Wikileaks damit nicht in Verbindung stünde. Free Wikileaks forderte zudem "Ermittlungen gegen die Verantwortlichen der von Wikileaks enthüllten Verbrechen und schweren Vergehen", sollten die Vorwürfe bewiesen werden. In Lima demonstrierten ein Dutzend Menschen vor der britischen Botschaft, im Stadtzentrum von Amsterdam versammelten sich nach Polizeiangaben 75 Personen. Aufgerufen zu der Aktion hatte die niederländische Piratenpartei.

In den Niederlanden wurde am Samstag ein 19-jähriger Mann festgenommen wegen der Beteiligung an einem Hackerangriff auf die Website der niederländischen Staatsanwaltschaft. Der im Internet unter dem Namen "Awinee" aktive Mann habe andere Personen zur Beteiligung an dem Angriff am Freitag angestachelt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Cyber-Attacke war eine Racheaktion für die vorherige Festnahme eines 16-jährigen Hackers, der an einem Angriff auf die Website von Mastercard teilgenommen hatte.

Seit dem Beginn der Enthüllungen am 28. November wurden knapp 1300 der insgesamt rund 250.000 vertraulichen Dokumente publiziert.