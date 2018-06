Der 69-jährige US-Sondergesandte für Pakistan und Afghanistan starb am Montagabend in Washington, teilte US-Außenministerin Hillary Clinton mit. "Amerika hat heute Abend einen seiner entschiedensten Verteidiger und einen seiner treusten Diener verloren", sagte Clinton in einer ersten Erklärung. Sie würdigte den "Freund, Kollegen und Vertrauten" Holbrooke, als jemand, der "Diktatoren niederzwingen und selbst unter den schwierigsten Umständen für Amerikas Interessen und Werte eintreten konnte". Er habe die USA in entlegenen Kriegsgebieten und hochrangigen Verhandlungen mit "charakteristischer Brillanz und unerreichter Entschiedenheit" vertreten.

Präsident Barack Obama würdigte ihn als einen "wahren Giganten" der US-Außenpolitik, dank dessen Wirken Millionen Menschenleben in der Welt gerettet und verbessert wurden. Der US-Präsident sagte, Holbrooke sei eine "wahrhaft einmalige Figur", an den man sich wegen "seiner unermüdlichen Diplomatie, seiner Liebe zum Land und seinem Eintreten für den Frieden" erinnern werde. Der Präsident hatte noch kurz vor Holbrookes Tod gesagt, dieser sei "zäh wie Leder" und werde hart um sein Leben kämpfen.

Holbrooke, der den USA seit fast fünf Jahrzehnten in führender Funktion diente, war am Freitagmorgen ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er sich während der Arbeit unwohl gefühlt hatte. Die Ärzte stellten bei Untersuchungen einen lebensbedrohlichen Riss an der Aorta fest. Nach einer langwierigen Operation war der Zustand des Diplomaten am Montag stabil, aber sehr kritisch gewesen, wie es aus dem Außenministerium hieß.

Der am 21. April 1941 in New York geborene Holbrooke hatte sich in den neunziger Jahren als US-Sondergesandter für den Balkan internationale Anerkennung erworben und gilt als Chefarchitekt des Dayton-Abkommens von November 1995, mit dem der Bosnienkrieg beendet wurde. Der als harter und bisweilen ungeduldiger Verhandler bekannte Diplomat galt vor den Präsidentschaftswahlen 2008 als möglicher Kandidat für das Amt des Außenministers.

Nach seiner Wahl gab Obama dieses Amt jedoch seiner früheren Rivalin Hillary Clinton. Den als ehrgeizig geltenden Holbrooke machte Obama stattdessen zu seinem Sondergesandten für die Krisenregion in Afghanistan und Pakistan. Damit fiel ihm die schwierige Aufgabe zu, die Regierungen in Kabul und Islamabad zu einer Zusammenarbeit im Kampf gegen die radikalislamischen Taliban zu bewegen. Wegen des Amtes musste Holbrooke oft reisen. Bereits im April hatte sein Gesundheitszustand Besorgnis ausgelöst.

Am Donnerstag soll in Washington ein mit Spannung erwarteter Bericht über den Krieg in Afghanistan und Pakistan vorgestellt werden, an dem Holbrooke maßgeblich beteiligt war. Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte am Montag zunächst nur, der Bericht werde Fortschritte ebenso wie Schwierigkeiten im Kampf gegen die Aufständischen beschreiben. Seine Autoren ziehen Bilanz ein Jahr nach Obamas Ankündigung, die Truppen in Afghanistan deutlich aufzustocken.