Angesichts eines drohenden Finanzkollaps in Kalifornien hat Gouverneur Arnold Schwarzenegger den Finanznotstand erklärt und die Abgeordneten des US-Westküstenstaates zu einer Sondersitzung einberufen. Der scheidende Gouverneur schlägt drastische Einsparungen vor allem im Sozial- und Gesundheitsbereich in Höhe von sieben Milliarden Dollar vor. Schwarzenegger will unter anderem bei Fürsorgeprogrammen für Kinder und alte Menschen kürzen.

Grund für die Krise ist ein wachsendes Milliardenloch im Haushalt. Im laufenden Haushaltsjahr wird es auf sechs Milliarden Dollar geschätzt. Im kommenden Finanzjahr, das im Juli beginnt, wird ein Defizit von 19 Milliarden Dollar erwartet.

In diesem Jahr hatte das Parlament des bevölkerungsreichsten US-Bundesstaates erneut mit Schwarzenegger über Kürzungen im Etat gestritten. Zeitweise wurden Beamte in den Zwangsurlaub geschickt, um so Geld zu sparen. Bei sinkenden Steuereinnahmen und hoher Arbeitslosigkeit in dem "Goldenen Staat" hatte es in den vergangenen Jahren wiederholt drastische Budgetkürzungen gegeben.

Nach zwei Amtszeiten muss Schwarzenegger Anfang Januar sein Amt abgeben. Der amtierende kalifornische Justizminister Jerry Brown, ein Demokrat, war im November als Nachfolger des Republikaners gewählt worden.