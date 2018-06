Inhalt Seite 1 — Misstrauen macht sich in Schwedens offener Gesellschaft breit Seite 2 — Kritik am Afghanistan-Einsatz Auf einer Seite lesen

Die Frau in der Stockholmer Tunnelbana macht Angst. Erst singt sie ein arabischsprachiges Lied, dann ruft sie "Satan ist meine große Liebe! Mein Mann war Satan, meine große Liebe war ein Schwein!" Sie dürfte rund 35 Jahre alt sein. Die meisten Passagiere ignorieren sie, bis sie erzählt, dass ihr Ehemann es war, der den Terroranschlag in der Stockholmer Innenstadt verübt hat. Sie wiederholt einen Satz, den der Attentäter an das schwedische Nachrichtenbüro TT und an die Sicherheitspolizei Säpo geschickt hat: "Era barn ska dö!" – eure Kinder werden sterben. Manch einer steigt vorzeitig aus der Bahn.

Ob die Frau die Wahrheit erzählt hat, ist ungewiss. Wahr aber ist, dass in Schweden dieser Tage eine zierliche, vielleicht verwirrte Frau Angst verbreiten kann. Vor wenigen Tagen hat das Land den ersten islamistisch motivierten Terroranschlag seiner Geschichte erlebt.

An einer Straßenecke in der Einkaufsstraße Drottninggatan steht nun ein blau-weißes Wohnmobil. Es gehört der städtischen Polizei. Beamte patrouillieren auf der Bryggargatan, in der sich Taimur Abdelwahab al-Abdali ein Loch in den Bauch gesprengt hat. Ein Polizist sagt: "Für uns ist alles normal".

Tatsächlich gehen die Menschen in der Drottninggatan unverändert ihren Weihnachtseinkäufen nach. "Wenn man Angst hat, haben die Terroristen gewonnen", sagt eine 92-jährige Passantin. Und ein anderer beinahe trotzig: "Bald ist Weihnachten, das lassen wir uns nicht vermiesen."

Schweden solle eine offene Gesellschaft bleiben. So hat es Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt nach dem Anschlag gesagt. Doch jetzt gibt es Anzeichen, dass Reinfeldts Appell mancherorts wirkungslos bleibt.

Schon bemerken viele Muslime in Stockholm einen wachsenden Argwohn. Sie befürchten, dass sie für den Anschlag verantwortlich gemacht werden. Und als potenzielle Attentäter gesehen werden. Manch einer berichtet von skeptischen Blicken in der U-Bahn. Vor allem dann, wenn man einen Rucksack bei sich habe.

Der Sprecher des Schwedischen Komitees für die Kunde des Propheten Mohammed, Hassan Mousa, distanzierte sich deshalb in aller Deutlichkeit von der Tat des Taimur Abdelwahab al-Abdali: "Das hier ist eine reine Terrorhandlung. Das fördert die Extremisten auf beiden Seiten. Das fördert nicht den Islam und Muslime in Schweden, im Gegenteil.“