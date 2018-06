In Venezuela hat die Debatte über die Erteilung neuer Vollmachten an Präsident Hugo Chávez begonnen. Der Staatschef hat vom Parlament das Recht erbeten, für ein Jahr per Dekret zu regieren. Als Begründung führte Chávez an, auf diese Weise besser auf die heftigen Regenfälle reagieren zu können, durch die in den vergangenen Wochen landesweit 38 Menschen ums Leben kamen und 130.000 Menschen aus ihren Häusern vertrieben wurden.

Beobachter erwarten, dass das Parlament, das fast vollständig von der Regierungspartei kontrolliert wird, am Donnerstag für einen entsprechenden Vorschlag des Präsidenten stimmt. Die Opposition wittert dagegen unlautere Motive: Die Naturkatastrophe sei nur ein Vorwand, die Macht des Präsidenten festzuschreiben.

Das Mandat des von der sozialistischen und Chávez-treuen PSUV dominierten Parlaments endet in einem Monat. Die Opposition ist in der aktuellen Volksvertretung nicht vertreten, da sie die Wahlen 2005 boykottierte. Bei der Abstimmung im vergangenen September gewann sie jedoch an Boden und wird im neuen Parlament, das am 4. Januar erstmals zusammentritt, mit 67 von 165 Abgeordneten vertreten sein. Damit dürfte es für Chávez schwieriger werden, Gesetze durch das Parlament zu bringen . Es wäre bereits das vierte Mal, dass Chávez, seit seinem Amtsantritt 1999, mit Hilfe von Sondervollmachten regiert.

Vizepräsident Elías Jaua versicherte, die Regelung, die dem Staatschef das Recht zur Erlassung von Gesetzen in zahlreichen Bereichen erteilt, sei in der Verfassung vorgesehen. Ziel des "Ley Habilitante" (Ermächtigungsgesetz) sei es, den vom Unwetter betroffenen Venezolanern schnell zu helfen. Durch das Hochwasser seien 250 Straßen beschädigt sowie 36 Brücken, drei Trinkwasserstaubecken und mehr als 46.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche zerstört worden. Eines der von Chávez geplanten Dekrete sieht eine Mehrwertsteuer-Erhöhung vor, um mit den Mehreinnahmen einen Wohnungsbau-Fonds zu finanzieren.