Regierung und Opposition in Venezuela sind sich ausnahmsweise einig: Das Karibikland steckt mittendrin in einer humanitären Krise. Wochenlange Regenfälle haben in 40 Prozent des Territoriums Schäden angerichtet. Ganze Viertel wurden von Schlammlawinen begraben. 38 Menschen starben, 130.000 mussten in Notunterkünften Obdach suchen.

Die Frage ist, wie auf die Krise reagieren? Hugo Chávez' Idee: ein Ermächtigungsgesetz. Tatsächlich übertrug das von dem Präsidenten kontrollierte Parlament am Freitag für 18 Monate die Befugnis, Dekrete mit Gesetzescharakter zu erlassen. Mit anderen Worten: Chávez kann anderthalb Jahre lang auf langwierige Parlamentslesungen verzichten und per Erlässen regieren. In der ersten Fassung hatte das Parlament diese Sondervollmacht für ein Jahr übertragen, bei der zweiten und endgültigen Lesung am Freitag waren es dann plötzlich sechs Monate mehr. Seine Dekrete blieben "aber im Rahmen der Verfassung", versicherte Chávez.

Die Opposition schlägt trotzdem Alarm. Das Ermächtigungsgesetz sei ein "weihnachtlicher Hinterhalt", mit dem sich Chávez endgültig auf den Weg "zur Diktatur" mache, schrieb Teodoro Petkoff - Zeitungsherausgeber, Ex-Präsidentschaftskandidat und Ex-Guerillero. Chávez bediene sich der Flutkatastrophe als Vorwand, um seine Pläne für einen radikalen Sozialismus zu beschleunigen, bevor ihm dazu der parlamentarische Rückhalt fehle, warnten Politiker des oppositionellen Bündnisses "Tisch der Einheit".

Der Hintergrund: Am 5. Januar tritt ein neues Parlament in Caracas zusammen, in dem die Opposition erstmals seit 2005 mit einer nennenswerten Fraktion vertreten sein wird. Das bunt zusammengewürfelte Bündnis der Regierungskritiker hatte bei der Parlamentswahl im September nominal die Hälfte aller Stimmen, auf Grund einer etwas undurchsichtigen Mischung aus Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht immerhin 67 von 165 Mandaten errungen.

Das Ergebnis bedeutete eine relative Schlappe für den erfolgsverwöhnten Präsidenten. Seine sozialistische Massenpartei PSUV behielt zwar die absolute Mehrheit, verlor aber die für wichtige Personalentscheidungen und Gesetzesprojekte notwendigen Zwei-Drittel- und Drei-Fünftel-Mehrheiten. So kann die Regierungskoalition in der nächsten Legislaturperiode kein weiteres Ermächtigungsgesetz verabschieden. Umgekehrt verfügen die Anti-Chavista aber auch nicht über genügend Mandate, um das am Freitag erlassene "Ley Habilitante" rückgängig zu machen.

Chávez regierte in seiner elfjährigen Amtszeit bisher drei Mal mittels Ermächtigungsgesetz, und das über einen Zeitraum von immerhin drei Jahren. Er verstaatlichte in der Zeit den Ölsektor, den größten Telefonkonzern des Landes und brachte das Oberste Gericht unter seine Kontrolle.

Zum ersten Mal gilt diese Sondervollmacht allerdings in die folgende parlamentarische Legislaturperiode hinein. Der gerissene Politstratege Chávez stößt damit in rechtliches Neuland vor. Experten sind sich uneins, ob dies verfassungsgemäß ist. Das kommende Parlament müsse das Ermächtigungsgesetz neu ratifizieren, sagte der Anwalt und Politikwissenschaftler Ricardo Combellas der Tageszeitung El Nacional . Mit seinem Vorgehen offenbare Chávez autoritäre Tendenzen, rechtlich sei es aber nicht anzufechten, meinte hingegen sein Kollege Rafael Chavero. "Die Verfassung sieht keine zeitliche Beschränkung für das Ermächtigungsgesetz vor."

Aus Sicht der Opposition ist der Fall klar: "Der Präsident will die Befugnisse des neuen Parlaments einschränken", kritisiert der Abgeordnete Juan José Molina von der sozialdemokratischen Partei "Podemos". Die Chávez-Kritiker sind noch aus einem anderem Grund zutiefst besorgt. Das neue Supergesetz verleiht dem Präsidenten Befugnisse in vielen Bereichen, die nur entfernt mit der Flutkatastrophe zu tun haben. So kann der Präsident Dekrete mit Gesetzescharakter in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung, territoriale Neuordnung, Telekommunikation, Steuern, Finanzen sowie der internationalen Kooperation erlassen. Chávez suche durch die Hintertür die "endgültige Demontage des Wirtschafts- und Finanzsystems" Venezuelas, fürchtet Molinas Partei- und Fraktionskollege Hermes García.