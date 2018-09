Nach dem gewaltsamen Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten in Minsk wird nun weltweit Kritik gegen das Vorgehen der Behörden laut. Als Reaktion auf den verkündeten Wahlsieg von Präsident Alexander Lukaschenko waren trotz Demonstrationsverbotes Zehntausende auf die Straßen gegangen. Die Polizei ging mit Knüppeln gegen die Demonstranten vor und verhaftete Hunderte Menschen, darunter auch mindestens sieben Kandidaten der Opposition.

Die USA "verurteilen jegliche Gewalt am Wahltag in Weißrussland zutiefst", hieß es in einer von der US-Botschaft in der weißrussischen Hauptstadt Minsk veröffentlichten Erklärung. "Wir sind besonders besorgt über den exzessiven Einsatz von Gewalt seitens der Behörden." Die USA beklagten den Einsatz von Schlagstöcken sowie die zahlreichen Festnahmen von Oppositionskandidaten und Demonstranten sowie das gewaltsame Vorgehen gegen Journalisten und Aktivisten der Zivilgesellschaft.

Auch die Bundesregierung verurteilte die Wahl und die Übergriffe scharf. Ein Regierungssprecher sprach von einem "herben Rückschlag" für die Annäherung des Landes an die Europäische Union, die "in weite Ferne" gerückt sei. Die Bundesregierung rief die Führung in Minsk auf, die inhaftierten Oppositionspolitiker und Journalisten sofort freizulassen.

Auch EU-Außenministerin Catherine Ashton kritisierte das Vorgehen der Behörden in Weißrussland. Sie forderte, die festgenommenen Oppositionellen sofort freizulassen. Zum Wahlergebnis sagte Ashton, sie habe dieses "zur Kenntnis genommen". Bevor sie die Wahl bewerte, wolle sie einen Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa abwarten.