Im 21. Jahrhundert muss die Menschheit große Entwicklungsfragen lösen: Energie, Klima, Ernährungssicherheit, Fragilität von Staaten. Davon hängen Stabilität, Sicherheit und Wohlstand in unserer vernetzten Weltwirtschaft ab. Die erste Dekade gab noch wenig Anlass zu Optimismus. Sie begann mit dem Terrorangriff vom 11. September 2001, führte in den Zusammenbruch des internationalen Finanzsystems und endete mit der gescheiterten Klimakonferenz von Kopenhagen

Dirk Messner ist Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE). Das DIE zählt weltweit zu den führenden Forschungsinstituten zu Fragen internationaler Entwicklungspolitik.

Die Nationalstaaten haben offensichtlich noch nicht gelernt, globale Systemrisiken zu entschärfen. In der zweiten Dekade müssen endlich die Weichen für eine stabile und faire Globalisierung gestellt werden. Damit dies gelingt, muss eine neue Qualität internationaler Kooperation erreicht werden. Drei Herausforderungen stehen im Zentrum.

Die Wende zur klimaverträglichen Weltwirtschaft

Die Klimakonferenz Ende 2009 in Cancùn war ein Hoffnungsschimmer, aber lange kein Durchbruch. Im Verlauf der kommenden Dekade muss es weltweit gelingen, das Wachstum der Treibhausgasemissionen zu stoppen und eine dauerhafte Trendumkehr zu schaffen, um einen gefährlichen Klimawandel noch zu verhindern. Etwa 2,5 Tonnen Pro-Kopf-Emissionen im Jahr kann sich die wachsende Weltbevölkerung zwischen heute und 2050 noch leisten. Derzeit emittieren die US-Amerikaner 20 Tonnen, die Europäer 10 und die Chinesen 5 Tonnen. Drastische Weichenstellungen in eine klimaverträgliche Zukunft sind also notwendig.

Das weltweite Energiesystem muss rasch auf erneuerbare Energiequellen umgestellt werden, der weltweite Urbanisierungsschub und die wachsende Mobilität müssen klimaverträglich gestaltet sein. Damit würden sich die Grundstrukturen der Weltwirtschaft verändern, denn die Investitionen in Forschung, Innovation, universitäre Ausbildung, Städteplanung, Business Schools und die Entwicklungspolitik müssen auf klimaverträgliche Entwicklung ausgerichtet werden.

Weil sich die USA dieser Menschheitsherausforderung verweigern, liegen die Joker in Europa, China und Indien. Europa verfügt – noch – über Wettbewerbsvorteile bei den grünen Technologien, China will mit seinem 12. Fünfjahresplan zeigen, dass umweltverträgliches Wachstum und Armutsbekämpfung zusammengehen können und Indien entwickelt ambitionierte grüne Energiestrategien. Könnten sich Europa, China und Indien auf ein anspruchsvolles gemeinsames Emissionshandelssystem einigen, würde weltweit eine grüne Innovationswelle angestoßen. Dies wäre ein lohnendes Projekt für die neu entstehende europäische Außenpolitik.