Auf diese Nachwahl zum Unterhaus hätten Großbritanniens Parteien am liebsten verzichtet. Das gilt selbst für die oppositionelle Labour-Partei, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den umkämpften nordenglischen Wahlkreis Oldham East and Saddleworth halten und den Erfolg als Beleg für die Unpopularität der Regierung nehmen wird. Doch für Labour ist es peinlich, dass die Nachwahl überhaupt stattfindet. Das Mandat des Labour-Abgeordneten Phil Woolas, zuletzt Immigrationsminister in der Regierung von Gordon Brown, war nämlich von einem Gericht kassiert worden, weil er während des Wahlkampfes unwahre Behauptungen über seinen liberaldemokratischen Rivalen verbreitet hatte.

Normalerweise wäre diese Nachwahl daher ein gefundenes Fressen für die Libdems gewesen. Sie hätten sich, auf den Schuldspruch des Gerichtes verweisend, als saubere Alternative zu den schmuddeligen großen Parteien präsentieren und einen fulminanten Erfolg einfahren können. Zumal Labour hier letztes Jahr nur mit 103 Stimmen Mehrheit gesiegt hatte. In der Vergangenheit hatten spektakuläre Siege bei Nachwahlen den Mythos der Liberaldemokraten vom baldigen Durchbruch genährt, mit dem sie sich mehr als sieben Jahrzehnte über die eigenen Machtlosigkeit hinweg getröstet hatten.

Das ist nun nicht länger möglich. Jetzt gehören die Libdems als Regierungspartei zum Establishment. Nicht länger mehr können sie aufs leichte Spiel des Protestes zurückgreifen. In Oldham und Saddleworth mussten sie als Regierungspartei antreten und Kämpfen – das ist für sie nicht nur eine völlig ungewohnte Rolle. Sie ist höchst undankbar in Zeiten leerer Kassen, in denen die Regierung eigentlich nur schlechte Botschaften zu verkünden hat.

Für Nick Clegg, Vizepremier und Chef der Libdems, ist Oldham und Saddlehurst der erste wirkliche Test seiner Koalitionsstrategie. Umfragen bescheinigten den Libdems zuletzt nur acht bis neun Prozent, was einen Verlust von fast zwei Dritteln der Wähler seit der Unterhauswahl im Mai 2010 signalisiert. Wenn die Nachwahl am heutigen Donnerstag ein ähnlich katastrophales Ergebnis bringt, könnte das Grummeln an der Basis und in der Fraktion seiner Partei in Panik umschlagen und das Regierungsbündnis mit den Tories gefährden.

So besorgt ist Tory-Chef David Cameron über den Zustand seines Koalitionspartners, dass er unverblümt erklärte, er wünsche den Liberaldemokraten alles Gute. Der Premier tat nur das allernötigste, um den Vorwurf entkräften zu können, ihm liege das Wohl des Koalitionspartners mehr am Herzen als das seiner eigenen Partei. Der rechte Flügel der Konservativen ist ohnehin schon verbittert über das Ausmaß der Zugeständnisse an den Koalitionspartner. Camerons freundliche Fürsprache an die Libdems finden viele Tories daher besonders empörend.

Man könnte nun annehmen, dass Ed Milliband, wenig überzeugender Führer der Labourparty, angesichts dieses Dilemmas der Koalition leichtes Spiel hat. Doch die Stimmen, die seine Eignung als Parteiführer bezweifeln, wollen nicht verstummen. Auch lenkt die Nachwahl die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit darauf, dass in der Labour-Fraktion des Unterhauses einiges im Argen liegt: Gerade erst wanderte bereits der zweite Labour-Abgeordnete hinter Schloss und Riegel, wegen betrügerischer Angaben über seine Ausgaben.