Ein Toter und sieben Verletzte: Das ist die Bilanz eines tödlichen Angriffs nahe der Stadt Assiut, 350 Kilometer südlich der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Nach Angaben der Sicherheitskräfte hat dabei ein Mann in einem Zug um sich geschossen. Das Motiv des Angreifers sei unklar, hieß es. Unter den Opfern sind sowohl Christen als auch Muslime, bei dem Toten handelt es sich um einen Christen.

Die christlichen Minderheiten im Nahen Osten sind immer wieder Ziel terroristischer Anschläge. Auch in Ägypten ist diese Glaubensgemeinschaft nicht sicher, wie ein Bombenanschlag auf eine koptische Kirche in Alexandria in der Neujahrsnacht gezeigt hatte. 21 Menschen waren damals ums Leben gekommen, 80 weitere wurden verletzt. Der Anschlag hatte weltweit Bestürzung ausgelöst.

Auch der Papst hatte seine Bestürzung zum Ausdruck gebracht, die betroffenen Staaten zum Handeln aufgefordert – und sich damit die Verärgerung der ägyptischen Regierung zugezogen. Diese wehrt sich gegen Kommentare, in denen der Anschlag als Folge wachsender Spannungen zwischen Muslimen und Christen in Ägypten dargestellt wird. Die Bemerkungen des Pontifex wies ein Regierungssprecher deshalb zurück und bezeichnete sie als eine "inakzeptable Einmischung in die inneren Angelegenheiten" des Landes. Vertreter der koptischen Kirche in Ägypten versuchten, die Wogen zu glätten. Sie sagten, die Äußerungen des Papstes seien nicht einwandfrei übersetzt worden.