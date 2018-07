In der ägyptischen Hauptstadt Kairo halten die gewaltsamen Auseinandersetzungen weiter an. Der arabische Fernsehsender Al Jazeera berichtet, rund 1000 Demonstranten hätten versucht, das Innenministerium zu stürmen. Die Polizei habe daraufhin das Feuer eröffnet. Nach unbestätigten Berichten sollen mehrere Demonstranten getötet worden sein. Nach Angaben von Rettungskräften starben am Nachmittag bei gewaltsamen Auseinandersetzungen in der Innenstadt mindestens drei Menschen. Insgesamt sind bei den Unruhen bisher mindestens 74 Menschen ums Leben gekommen. Allein in Alexandria sollen es etwa 20 gewesen sein. Diese Zahl ergibt sich aus Angaben von Ärzten, Krankenhäusern und Augenzeugen. Offizielle Zahlen gibt es bisher nicht. Nach einer Zählung Al Jazeeras kamen mehr als 100 Menschen ums Leben. Die Zahl der Verletzten bezifferte der Sender mit 1000.

Am Freitag hatten aufgebrachte Regimefeinde bereits versucht, das Außenministerium in Brand zu stecken. In ganz Ägypten waren Polizeistationen gestürmt und in Brand gesetzt worden. In der vergangenen Nacht brannte das Hauptquartier von Mubaraks National Demokratischer Partei in Kairo nieder.

Der Druck auf Staatschef Hosni Mubarak hält an. Zehntausende setzten sich über die ab 16.00 Uhr Ortszeit geltende Ausgangssperre hinweg. Am frühen Abend versammelten sich zunehmend mehr Menschen auf dem zentralen Tahrir-Platz im Zentrum der ägyptischen Hauptstadt, um ein Ende des Regimes des seit 30 Jahren regierenden Präsidenten zu fordern. In Nebenstraßen sollen sich Männer mit Knüppeln und Messern für die Nacht rüsten.

Der Friedensnobelpreisträger und frühere Diplomat Mohamed ElBaradei, der zur Unterstützung der regierungskritischen Massenproteste nach Ägypten zurückgekehrt war, hat Mubarak erneut zum Rücktritt aufgefordert. Er werde sich im Lauf des Tags wieder an den Protesten beteiligen, "um zu einem Wechsel beizutragen und Präsident Mubarak klarzumachen, dass er zurücktreten muss", sagte der ehemalige Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde dem französischen Fernsehsender France 24. Mubarak habe "die Botschaft des ägyptischen Volkes nicht verstanden", seine Fernsehansprache in der Nacht sei "komplett enttäuschend" gewesen, fügte ElBaradei hinzu.

Er kündigte an, die Proteste würden bis zum Sturz der Regierung weiter intensiviert. "Wenn ein Regime sich derart niederträchtig verhält und mit Wasserwerfern gegen einen Friedensnobelpreisträger vorgeht, dann ist dies der Anfang vom Ende dieses Regimes", sagte ElBaradei. Der Oppositionelle hatte am Freitag erstmals an den Protesten in der Hauptstadt Kairo teilgenommen. Die Demonstrationen wurden am Morgen trotz der von Mubarak in der Nacht angekündigten und unterdessen erfolgten Abberufung der Regierung in mehreren Städten des Landes fortgesetzt. In Kairo versammelten sich Tausende Menschen auf den Straßen.

Die über Kairo sowie die Großstädte Alexandria und Suez verhängte Ausgangssperre wurde am Samstag auf 16 Stunden verlängert. Sie gelte ab dem Nachmittag bis auf weiteres von 16 Uhr bis 8 Uhr, berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf die amtliche Nachrichtenagentur Mena. Die Sperre war am Freitag zunächst zwischen 18 Uhr und 7 Uhr verfügt worden. Die Armee, deren Generalstabschef mittlerweile nach Kairo zurückkehrte, rief die Demonstranten am Morgen auf, sich an das Ausgangsverbot zu halten. Generalleutnant Sami Hafis Anan war nach Abbruch seiner USA-Reise in Kairo auf dem Flughafen gelandet und von dort ohne Kommentar abgefahren, berichteten Journalisten. Unterdessen habe die Armee die Kontrolle über den Flughafen übernommen. Der Offizier war zu strategischen Beratungen in Washington, die eine Woche dauern sollten. Er reiste nach zwei Tagen ab, da sich die Lage bei den Demonstrationen gegen die ägyptische Führung dramatisch zugespitzt hat.

Diese Rede hält er seit 30 Jahren, und keiner versteht auch nur irgendwas dabei Wael Abbas, Rechtsanwalt und Demonstrant

Von der Fernsehansprache ihres Präsidenten zeigten sich die ägyptischen Demonstranten enttäuscht. Der langjährige Herrscher versprach in der Nacht zum Samstag zwar mehr Demokratie, signalisierte aber keine Bereitschaft, sich wie von seinen Kritikern gefordert zurückzuziehen. "Diese Rede hält er seit 30 Jahren, und keiner versteht auch nur irgendwas dabei. Seine Redenschreiber verfassen Ansprachen, die nichts mit unserem Land und den Nöten der Leute zu tun haben. Da ändert sich nichts und das ist für alle eine schlechte Botschaft", sagte Wael Abbas, ein 33-jähriger Rechtsanwalt.

Das sieht auch Sameh Hassan, ein kürzlich aus Saudi-Arabien zurückgekehrter Arbeitsemigrant, so: "Das Volk hat der Welt gezeigt, was es will, und die Welt sieht das. Aber was sagt Mubarak? Er trägt die volle Verantwortung für das Chaos und verlangt, dass alle außer ihm selbst zurücktreten. Wir werden dafür sorgen, dass auch er zurücktritt. Zahlreiche Demonstranten bezeichneten die Rede als Provokation und kündigten an, sich wie die tunesischen Demonstranten, die ihren Präsidenten vertrieben, nicht aufgeben zu wollen, bis Mubarak das Land verlassen hat.