Ägyptens Präsident Hosni Mubarak erwartet von seiner neu gebildeten Regierung angesichts der anhaltenden Proteste im Land "umfassende Schritte", um das politische System und die Verfassung zu reformieren. In einer am Sonntagabend im Staatsfernsehen verbreiteten Ansprache stellte Mubarak zudem einen "Dialog mit allen Parteien" in Aussicht. Weiterhin forderte er den neuen Ministerpräsidenten Ahmed Schafik auf, "entschieden" gegen die Korruption zu kämpfen und das Vertrauen in die Wirtschaft wiederherzustellen. Die staatlichen Subventionen sollten erhalten bleiben, die Inflation unter Kontrolle gebracht und Arbeitsplätze geschaffen werden.

Als Reaktion auf die Massenproteste hatte der seit drei Jahrzehnten amtierende Mubarak die gesamte Regierung entlassen und am Samstag den früheren Luftfahrtminister Schafik zum neuen Ministerpräsidenten gemacht. Zum Vizepräsidenten ernannte er den Geheimdienstchef Omar Suleiman. Die neuen Kabinettsmitglieder standen zunächst noch nicht fest.

Der Personalwechsel besänftigte Mubaraks Kritiker zunächst nicht. Seit mehreren Tagen gehen die Menschen im ganzen Land gegen die Regierung auf die Straße, bislang gab es infolge der Proteste 150 Tote. In der Nacht zum Montag widersetzten sich auf dem zentralen Tahrir-Platz (Platz der Befreiung) in der Hauptstadt Kairo Demonstranten der Ausgangssperre, die auf Anordnung der Regierung um eine Stunde verlängert wurde. Eine Korrespondentin des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera sprach von einigen hundert Menschen, die auf dem vom Militär gesicherten Platz ausgeharrt hätten. Ihre Zahl habe im Laufe der Nacht abgenommen; alles sei friedlich. Ansonsten seien die Straßen im Zentrum der ägyptischen Hauptstadt weitgehend menschenleer.

Am Sonntagabend hatte der Oppositionspolitiker Mohamed ElBaradei unter dem Jubel vieler Demonstranten auf dem Tahrir-Platz den Ton gegen Mubarak weiter verschärft. Im Beisein mehrerer Führer der Muslimbruderschaft forderte der Friedensnobelpreisträger und frühere Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA Mubarak erneut zum Rücktritt auf und bekräftigte seinen Führungsanspruch. "Ich habe den Auftrag von den politischen Kräften erhalten, eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden", sagte ElBaradei. Das Land stehe "am Beginn einer neuen Ära".

Allerdings breiteten sich in Ägypten zunehmend auch Chaos und Anarchie aus, nicht zuletzt wegen des Ausbruchs Tausender Häftlinge. In den Wohnvierteln Kairos, aus denen sich die Polizei weitgehend zurückgezogen hatte, versuchten weiterhin Bürgerwehren, Plünderer fernzuhalten. Auch Schüsse waren dort zu hören. Allerdings seien auch in diesen Stadtgebieten in der Nacht mehr Militärfahrzeuge zu sehen gewesen als in den Nächten zuvor, berichteten Augenzeugen.

Ägypten Politische Situation Der ägyptische Präsident Hosni Mubarak ist seit fast dreißig Jahren an der Macht. Er trat sein Amt am 13. Oktober 1981 an. Seit der Parlamentswahl im vergangenen Herbst hat Mubaraks Regierungspartei NDP (Nationaldemokratische Partei) zwei Drittel aller Sitze im Parlament. Damit können die Abgeordneten auch die Verfassung ändern. Die Opposition ist praktisch ausgeschaltet. Erfahrungen mit Demokratie hat das ägyptische Volk kaum. Nach dem Sturz von König Faruk im Jahr 1952 wurde das Land zwischen 1954 und 1970 von Revolutionsführer Gamal Abdel Nasser regiert. Er machte aus Ägypten einen sozialistischen Staat, der mehrfach in Konflikt mit dem Nachbarn Israel geriet. Nach Nassers Tod regierte Anwar al-Sadat das Land, er setzte sich für Frieden mit Israel ein. 1981 wurde Sadat von Islamisten ermordet. Notstandsgesetze Sadats Nachfolger wurde der damalige Vizepräsident Mubarak. Dieser erließ 1982 Notstandsgesetze, die bis heute bestehen und so dem Präsidenten zum autoritären Herrscher machen. Grund für die Notstandsgesetze war der erfolgreiche Anschlag fundamentalistischer Angehöriger der ägyptischen Streitkräfte auf seinen Vorgänger. 2005 versprach Mubarak erstmals eine politische Öffnung des Landes und die Zulassung von unabhängigen Kandidaten zu den Präsidentschaftswahlen. Als die islamistische Muslimbruderschaft bei den Wahlen an Einfluss gewann, wurde der Liberalisierungskurs wieder gekappt. Ägypten heute Heute leben 80 Millionen Menschen in dem nordafrikanischen Staat. Über 90 Prozent von ihnen sind nach Angaben des Auswärtigen Amts Muslime, rund sechs Prozent sind Christen. Ein Anschlag auf koptische Christen in Alexandria mit mehr als 20 Toten schürte Angst vor aufkeimendem Radikalislamismus. Bei den jetzigen Demonstrationen seien aber keine entsprechenden Tendenzen zu bemerken, berichten Beobachter.

Wegen der Unruhen rät das Auswärtige Amt von Reisen nach Ägypten ab. Dies gelte insbesondere für die größeren Städte Kairo, Alexandria und Suez sowie in die urbanen Zentren im Landesinnern und im Nildelta, heißt es in einem aktualisierten Reisehinweis. In den Urlaubsgebieten am Roten Meer sei die Lage zwar derzeit noch ruhig. "Jeder Reisende wird jedoch gebeten, sich vor Reiseantritt gründlich über die Sicherheitslage am konkreten Zielort der Reise zu informieren", hieß es auf der Webseite des Amtes. Der Krisenstab und die Botschaft Kairo stünden im Kontakt mit Reiseveranstaltern und Flugunternehmen und seien bemüht, Deutschen bei der Ausreise behilflich zu sein. Erste Deutsche hätten Kairo bereits verlassen, für Montag werde an weiteren Möglichkeiten einschließlich Transporten zum Flughafen gearbeitet.

Mehrere Länder trafen Vorbereitungen, ihre Staatsbürger auszufliegen. Das US-Außenministerium teilte mit, am Montag mit einer entsprechenden Aktion beginnen zu wollen. Auch Japan und China kündigten an, ihre Bürger mit gecharterten Maschinen außer Landes zu bringen. Die kanadische Regierung rief alle Landsleute auf, Ägypten zu verlassen.

Die USA riefen Mubaraks Regierung zu einem friedlichen "Übergang" in Ägypten auf. Wie der Sprecher des Weißen Hauses, Robert Gibbs, mitteilte, habe Präsident Barack Obama die Lage am Wochenende per Telefon mit den Führungen der Türkei, Israels, Saudi-Arabiens und Großbritanniens erörtert. Dabei habe er zum Ausdruck gebracht, dass die USA "einen geordneten Übergang zu einer Regierung" unterstützten, "die auf die Bestrebungen des ägyptischen Volkes eingeht".