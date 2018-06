Enorme Preissteigerungen für Nahrungsmittel und hohe Arbeitslosigkeit haben in Nordafrika Proteste ausgelöst. Bereits seit mehr als einer Woche kommt es in Algerien immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Am Freitag gab es den ersten Toten: Ein 18-jähriger sei während Krawallen in der Stadt Ain Lahdjel erschossen, drei weitere Demonstranten verletzt worden, berichtete die Zeitung El Chabar. Die Behörden bestätigten den Vorfall. Der Schuss sei gefallen, als die Polizei eine Menge davon abhalten wollte, gewaltsam in die Post und ein Verwaltungsgebäude einzudringen.

Ain Lahdjel liegt etwa 300 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Algier. Auch dort kam es zu Ausschreitungen. Im Armenviertel Belcourt bewarfen Gruppen von Jugendlichen die Polizei mit Steinen und Glasflaschen. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. In der Stadt Annaba sowie der Küstenmetropole Oran lieferten sich Demonstranten ebenfalls Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Hintergrund der Unruhen ist der Unmut über die stark gestiegenen Lebensmittelpreise. Der algerischen Gewerkschaft der Händler und Handwerker zufolge kletterten die Lebenshaltungskosten zuletzt um 20 bis 30 Prozent. Am stärksten betroffen seien die Preise für Zucker und Öl. Ein weiteres Problem ist die Jugendarbeitslosigkeit. Laut dem Internationalen Währungsfonds sind 75 Prozent der Algerier jünger als 30 Jahre, mehr als 20 Prozent von ihnen haben keinen Job.

In einer ersten offiziellen Reaktion auf die Unruhen sagte Jugendminister Hachemi Dijar, "Gewalt hat noch niemals Ergebnisse gebracht". Handelsminister Mustapha Benbada kündigte für das Wochenende Beratungen des Kabinetts an, wie die Preissteigerung eingedämmt werden kann.

Im Nachbarland Tunesien kommt es seit Wochen aus ähnlichen Gründen zu gewaltsamen Protesten. Auslöser war der Tod eines 26 Jahre alten Mannes, der sich in seiner Heimatstadt Sidi Bouzid im Zentrum des Landes selbst anzündete. Der Hochschulabsolvent hatte keine Arbeit und verdiente sich seinen Lebensunterhalt wie viele Altersgenossen als fliegender Händler mit dem Verkauf von Obst und Gemüse, bis seine Waren wegen fehlender Lizenzen konfisziert wurden. Seit seiner Selbsttötung gehen junge Tunesier massenhaft auf die Straße, tausende Anwälte legten die Arbeit nieder und erklärten sich mit den Demonstranten solidarisch. Mindestens zwei Menschen sollen während Ausschreitungen von Sicherheitskräften getötet, zahlreiche weitere verletzt worden sein.

Experten vermuten, dass auch Marokko von den Protesten erfasst werden könnte, da es ähnliche Probleme hat. "Während es in den Ausbildungssystemen der drei Länder große Fortschritte gab, wurde vergessen, junge Akademiker in die Gesellschaft und insbesondere in den Arbeitsmarkt zu integrieren", sagte der Ökonom Driss Benali von der Universität Mohammed V. in der marokkanischen Hauptstadt Rabat. Junge Menschen hätten in den Ländern keinerlei berufliche Perspektiven.

Dies werde sich ohne einen grundlegenden Umbau der Wirtschaftssysteme auch nicht ändern, ergänzte sein Kollege Pierre Vermeren von der Hochschule Paris I. Zudem habe die Weltwirtschaftskrise die Auswanderung gestoppt. Der Weggang junger Menschen habe die Arbeitsmärkte der Länder in der Vergangenheit stets entlastet, sagte Vermeren.