Tunesien will dem ins Ausland geflohenen Präsidenten Sein al-Abidin Ben Ali den Prozess machen. Die tunesische Justiz hat einen internationalen Haftbefehl gegen ihn und seine Ehefrau Leila Trabelsi ausgestellt. Ben Ali und weiteren Familienmitgliedern werden Diebstahl und Devisenvergehen vorgeworfen. Justizminister Lazhar Karoui Chebbi kündigte zudem an, wegen der gewaltsamen Unruhen sechs Angehörige der Präsidentengarde vor Gericht zu stellen.

Durch die Kontrolle vieler der größten Unternehmen des Landes sammelte Ben Ali in seiner 23 Jahre währenden Regentschaft immense Reichtümer an. Er war am 14. Januar nach tagelangen Protesten ins saudi-arabische Exil geflohen. Der Aufenthaltsort seiner Frau ist unbekannt. Die Schweiz hat bereits seine Konten einfrieren lassen. Auch die EU hat dies vor. Die Polizeiorganisation Interpol bestätigte den internationalen Haftbefehl zunächst nicht.

Derweil schlugen in der Hauptstadt Tunis die tagelang friedlich verlaufenen Proteste gegen die neue Führung in Gewalt um. In der Altstadt setzten Polizisten in Kampfmontur Tränengas ein. Die überwiegend jungen Demonstranten bewarfen die Beamten mit Steinen. Die mehreren Hundert Demonstranten forderten den Rücktritt aller Minister, die bereits für Ben Ali gearbeitet haben. Die Sicherheitskräfte wurden als "Polizei von Leila" beschimpft. Der Frau des Ex-Präsidenten schlägt wegen ihres ausschweifenden Lebensstils vielfach blanker Hass entgegen.

Auch der Trabelsi-Clan der Präsidentengattin ist in dem nordafrikanischen Land verhasst, weil er wichtige Schlüsselposten der Wirtschaft besetzt und sich auf diese Weise gnadenlos bereichert hatte. Ihre Villen wurden nach ihrer Flucht systematisch von aufgebrachten Bürgern geplündert.

Im Laufe des Tages wird eine Umbildung der Übergangsregierung erwartet. Dabei sollten vor allem die fünf Minister ersetzt werden, die aus Protest gegen die Beteiligung der alten Garde an der Übergangsregierung in der vergangenen Woche zurückgetreten waren, sagte Bildungsminister Tayeb Baccouche. Aus der Regierung hieß es, mehrere Provinzgouverneure müssten zudem ihre Posten räumen.