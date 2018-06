Nach Ansicht der CSU haben die Vertreter der Muslime in Deutschland nicht deutlich genug auf den Anschlag auf eine Kirche in Ägypten reagiert. "Ich erwarte, dass sie ihre Abscheu noch klarer formulieren, so wie das weltweit geschehen ist", sagte der Unionsfraktions-Vize Johannes Singhammer. Im Kampf für Religionsfreiheit spiele die Öffentlichkeit eine entscheidende Rolle. Der Aufruf deutscher Muslime zu mehr religiöser Toleranz sei besonders wichtig, weil Muslime in Deutschland ihren Glauben frei ausüben könnten. In Ländern wie Ägypten oder dem Irak sei genau das für viele Gläubige nicht der Fall.

Auch der CSU-Außen- und Sicherheitspolitiker Hans-Peter Uhl forderte nach dem Anschlag vom 1. Januar mit 21 Toten eine eindeutige Distanzierung der gemäßigten Muslime. "Wenn die Muslime selbst protestieren, bewirkt das viel mehr, als wenn wir das tun." Fernziel müsse ein aufgeklärter "Euro-Islam" sein, der Religions- und Glaubensfreiheit selbstverständlich anerkennt, sagte Uhl.

In der Neujahrsnacht war vor einer koptischen Kirche im ägyptischen Alexandria eine Autobombe explodiert. 21 Gläubige starben, 97 Menschen wurden offiziellen Angaben zufolge verletzt. Politiker in aller Welt verurteilten den Anschlag, der koptische Klerus in Ägypten sagte die Feierlichkeiten zum Weihnachtsfest am 7. Januar ab.

Ohne nähere Erläuterung beschuldigte die ägyptische Regierung "ausländische Elemente" als Drahtzieher. Die Polizei habe bereits mehrere Verdächtige festgenommen, berichtete der arabische Nachrichtensender al-Dschasira. Tatsächlich hatte kürzlich eine Gruppe mit Verbindungen zum islamistischen Terrornetz al-Qaida im Irak den Christen im ganzen Nahen Osten mit Anschlägen gedroht. Das Netzwerk wirft den Kopten vor, zwei angeblich vom Christentum zum Islam konvertierte Frauen als "Geiseln" festzuhalten.

Die koptische Kirche widersprach dieser Deutung der Tragödie. "Der Anschlag ist das Ergebnis der anhaltenden konfessionellen Stimmungsmache der letzten Monate", hieß es in einer Erklärung. Ägyptische Medien hatten den Fall der beiden angeblichen Konvertitinnen oft reißerisch und tendenziös dargestellt.

In Ägypten gibt es immer wieder Spannungen und gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Christen und Muslimen. Gründe hierfür sind der Bau von Kirchen oder Glaubensübertritte. Im Land bekennen sich etwa 90 Prozent zum Islam, zehn Prozent der Ägypter sind Christen.

In Alexandria kam es nach dem verheerenden Bombenanschlag vom Neujahrstag erneut zu Zusammenstößen zwischen Kopten und der Polizei. Während einer Demonstration in der Innenstadt von Kairo wurden 39 Polizisten und zwei Passanten verletzt. Demonstranten hätten die Beamten mit Steinen und Flaschen beworfen, verlautete aus Sicherheitskreisen. Medienberichten zufolge verlangten die Demonstranten einen besseren Schutz für Christen in Ägypten. Auch in Assiut – knapp 400 Kilometer südlich von Kairo – hätten etwa 2000 Kopten demonstriert, berichtete die Zeitung The Daily News Egypt in ihrer Onlineausgabe.