Wenige Stunden nach seiner Festnahme ist der frühere haitianische Diktator Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier wieder auf freiem Fuß. Medienberichten zufolge befindet sich der 59-Jährige bereits wieder in dem Luxus-Hotel Karibe in einem Vorort der Hauptstadt Port-au-Prince. Er darf aber wohl das Land vorerst nicht verlassen, sondern muss sich den Justizbehörden zur Verfügung halten.

Grund ist eine Anklage durch die Staatsanwaltschaft. Duvalier werde unter anderem Korruption, Veruntreuung und Diebstahl vorgeworfen, teilte der leitende Staatsanwalt Aristidas Auguste mit. Ein Untersuchungsrichter müsse nun entscheiden, ob ein Verfahren eröffnet werde. Ein Regierungsvertreter sagte, es solle geklärt werden, ob der Ex-Diktator sich während seiner Herrschaft von 1971 bis 1986 aus der Staatskasse bereichert habe. Duvaliers Anwalt teilte mit, die Vorwürfe gegen seinen Mandanten seien verjährt.

Die Polizei hatte Duvalier am Dienstag aus seinem Hotel abgeführt und in den Justizpalast von Port-au-Prince gebracht. Dort musste er sich einem mehrstündigen Verhör stellen. Nach der Vernehmung verließ Duvalier den Justizpalast, ohne Handschellen und in Begleitung seiner Ehefrau. Es gehe ihm gut, sagte er. Duvalier war am Sonntag nach 25 Jahren Exil in Frankreich überraschend in seine Heimat zurückgekehrt und hatte mitgeteilt, er wolle sich in den Dienst des Landes stellen und den Menschen in Haiti nach dem verheerenden Erdbeben im Jahr 2010 helfen.

Die Korruptionsvorwürfe gegen den früheren Diktator bestehen bereits seit Längerem. Während seiner Amtszeit soll Duvalier Millionenbeträge in dreistelliger Höhe veruntreut haben. Er hatte 1971 von seinem Vater François Duvalier, genannt "Papa Doc", ein Terrorregime übernommen und wurde 1986 entmachtet. Das Regime der Duvaliers wird für den Tod von Zehntausenden Menschen verantwortlich gemacht.

Die Menschenrechtsorganisation amnesty international hatte die Festnahme Duvaliers als Markstein und "willkommenen ersten Schritt" begrüßt, um den Ex-Diktator zur Verantwortung zu ziehen. Dessen Sicherheitsapparat habe systematische Menschenrechtsverletzungen, darunter Folter und willkürliche Festnahmen, begangen. Die Vorwürfe gegen Duvalier und alle anderen Verantwortlichen müssten in einem "gründlichen, unabhängigen und fairen Prozess" untersucht werden. Der haitianische Regierungschef Jean-Max Bellerive hatte am Montag erklärt, ein Verfahren gegen Duvalier sei möglich. "Jeder Bürger ist in Haiti der Gerichtsbarkeit unterworfen."