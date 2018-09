In einem Punkt hat "Baby Doc" scheinbar Recht: Es sei das Schicksal der Haitianer zu leiden, sagte der Ex-Diktator einmal. Am Sonntag ist Jean-Claude Duvalier in sein geschundenes Land zurückgekehrt und hat damit gezeigt, dass nicht das Erdbeben vom 12. Januar 2010 die schlimmste Katastrophe für Haiti war. Das wirkliche Drama des Karibikstaates sind seine Politiker – und das Dilemma einer internationalen Gemeinschaft, die auch in einem gescheiterten Staat nicht auf eine Fassade nationaler Souveränität und demokratischer Institutionen verzichten will.

Das hat dazu geführt, dass das Land ein Jahr nach dem Beben noch immer in Ruinen liegt, weil sich alle Beteiligten mit ihren unterschiedlichen Prioritäten gegenseitig blockieren. Als noch gefährlicher hat sich die – aus demokratischem Rechtsverständnis heraus verständliche – Forderung nach einer durch Wahlen legitimierten Regierung erwiesen. Denn die chaotische Wahl in einem materiell, intellektuell und institutionell derart fragilen Staat hat in eine Sackgasse geführt.



Der noch amtierende Präsident René Preval will seinen Günstling und Schwiegersohn Jude Celestin um jeden Preis durchsetzen, die internationale Gemeinschaft hingegen ist nicht gewillt, den offensichtlichen Wahlbetrug zu billigen und hat wenig Interesse an der Fortsetzung der prevalschen Vetternwirtschaft.

Nun mischt sich auch noch Duvalier in die Politik des gescheiterten Staates ein. Ausgerechnet der Mann, der Haiti bis zu seinem Sturz 1986 mit brutalen Terrormethoden regierte und nach Angaben seiner Gegner während seiner Herrschaft 100 Millionen US-Dollar veruntreut haben soll. Schon seit 2007, als der Ex-Diktator sich für Fehler während seiner Herrschaft entschuldigte, bastelte eine Gruppe nostalgischer Duvalier-Anhänger an der "Operation Rückkehr". Immer wieder brachten sie seinen Namen ins Gespräch und beschworen angesichts von Umstürzen, Instabilität und wiederkehrenden Naturkatastrophen die "Ordnung und Sicherheit", die unter Duvalier herrschte. Sie bezahlten Arbeitslose, um Graffitis mit Lobeshymnen auf "Baby Doc" an die Mauern zu sprühen. Zwar ist gegen Duvalier ein Prozess wegen Veruntreuung und Menschenrechtsverletzungen anhängig, doch es ist unklar, ob die Gerichtsakten das Beben überstanden haben.

Es könnte aber noch schlimmer kommen für Haiti: Auch Ex-Präsident Jean-Bertrand Aristide hat seine Rückkehr angekündigt. Seine Machtgelüste sind potenziell gefährlicher als die "Baby Docs", denn der Armenpriester verfügt im Gegensatz zum blutrünstigen Ex-Diktator noch über eine echte Anhängerbasis in den Slums.

Unter den Machtspielen der haitianischen Politikerelite leidet nicht nur die Bevölkerung des Landes, sondern auch die Glaubwürdigkeit der internationalen Gemeinschaft. Eine entscheidende Rolle werden deshalb einmal mehr die USA spielen müssen, die in den 60er Jahren die Duvaliers als antikommunistisches Bollwerk stützten und später "Baby Doc" fallen ließen, als er zu unbequem wurde.

Man darf gespannt sein, wie Washington die akute Krise zu beenden gedenkt. Es wäre inakzeptabel, wenn das veruntreute Geld des Ex-Diktators ausgerechnet an eine haitianische Regierung unter der Führung von Jean-Claude Duvaliers zurückgezahlt würde. Auch Aristide, der ebenfalls Millionen unterschlagen, aber in anderen Ländern geparkt hat, wäre wohl kaum tragbar. Die eigentlich löbliche Absicht des sogenannten Lex Duvalier – die Rückzahlung veruntreuter Staatsgelder als Beitrag zur demokratischen Entwicklung eines Landes – würde damit ad absurdum geführt.