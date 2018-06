Vermutlich kamen drei Menschen bislang in den Fluten ums Leben. Schaulustige behinderten die Arbeit der Helfer. In Sachsen brach südlich von Eilenburg ein Deich. Die Meteorologen haben für die Hochwassergebiete eine gute Nachricht: In den kommenden Tagen wird es kaum regnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Die Feuerwehr in Frankfurt am Main bereitete sich auf eine zweite Hochwasserwelle vor, die am Sonntagabend erwartet wurde. Doch Hunderte von Menschen machten den Helfern die Arbeit schwer. Vor allem die Schutzdämme vor dem Römerberg mit dem historischen Rathaus waren das Ziel von Schaulustigen. Dort hat der Main die komplette Uferstraße überflutet. Die Polizei musste den Bereich dort am Wochenende vorübergehend absperren, weil sonst Neugierige die Schutzdämme zerdrückt hätten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Die Suche nach zwei vermissten Männern, die von den Fluten in Hessen mitgerissen wurden, blieb erfolglos. Vermutlich sind beide ertrunken. Am Donnerstag war ein 59-Jähriger in die reißende Steinach gestürzt. Ein Unbekannter sprang auf der Flucht vor der Polizei in die Fulda. In Baden-Württemberg stürzte möglicherweise ein 67-Jähriger in den Fluss Breg und ertrank. Sein mit Einkaufstüten beladenes Fahrrad war am Freitag auf einem Damm entdeckt worden.

Nach einer Woche Hochwasser liegen die Nerven vieler Einwohner im baden-württembergischen Wertheim blank. Etwa 1000 Menschen sind in der Altstadt direkt von den Fluten betroffen. Der Stuttgarter Regierungspräsident Johannes Schmalzl nannte die Lage in der Stadt am Zusammenfluss von Main und Tauber "bitterernst" und versicherte: "Wir lassen Wertheim nicht im Stich." Schmalzl, der mit dem Boot durch die überflutete Altstadt fuhr, rechnet mit Schäden in Millionenhöhe.

In Sachsen brach in der Ortschaft Kossen ein Deich an einem Zufluss zur Mulde. Hunderte Feuerwehrleute waren dort im Einsatz, um die Wohnhäuser mit Sandsäcken zu schützen und die Stelle abzudichten. Der Schutzwall sei in einem schlechten Zustand, hieß es. Die Anwohner hatte aber wohl noch Glück: "Die Häuser sind nicht abgesoffen", sagte Axel Bobbe von der Landestalsperrenverwaltung. Allerdings liefen die Keller voll. Wie Branddirektor Karl-Heinz Schneider sagte, wurden 5000 Sandsäcke bereitgestellt. Der Deich liegt an einem Bach, der zur Mulde fließt. Der Schutzwall sei in sehr schlechtem Zustand, hieß es.

In Bayern – vor allem in Regensburg – entspannte sich die Lage. Die Donaustadt war am Samstag nur knapp einer Flutkatastrophe entkommen. "Es ist jetzt eigentlich vorbei, wir erwarten keine Verstärkung mehr durch Schneeschmelze oder Niederschläge", sagte ein Sprecher des Hochwassernachrichtendienstes.