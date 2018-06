In der jordanischen Hauptstadt Amman haben knapp 3000 Menschen mit einem Sitzstreik vor dem Parlament gegen die Inflation und die Wirtschaftspolitik der Regierung protestiert. An der Demonstration nahmen am Sonntag Gewerkschaftsmitglieder, islamistische Muslimbrüder sowie Mitglieder linksgerichteter Parteien teil.

"In Jordanien leiden wir unter denselben Übeln, die Tunesien erschüttert haben, und wir müssen der Unterdrückung ein Ende machen sowie den Fesseln für die Freiheiten und den Willen des Volkes", sagte der Vorsitzende der Muslimbrüder, Hammam Said. Der Gewerkschaftsvertreter Abdel Hadi el Falahat sagte, die drei Veranstalter der Kundgebung "fordern den Sturz der Regierung und eine Umverteilung der Besitztümer im Land".

Bereits am Samstag hatten rund 50 jordanische Gewerkschafter eine Sitzblockade vor der tunesischen Botschaft in Amman abgehalten. Am Freitag hatten mehrere Tausend Menschen friedlich in mehreren Städten des Königreiches gegen Preissteigerungen und Arbeitslosigkeit demonstriert und die Absetzung der Regierung gefordert. Erst vergangenen Dienstag hatte die Regierung ein Hilfspaket in Höhe von umgerechnet 126 Millionen Euro verabschiedet, um die Preise zu senken und Arbeitsplätze zu schaffen. Rund ein Viertel aller Jordanier lebt laut einer Studie des jordanischen Wirtschafts- und Sozialrates unterhalb der Armutsgrenze.