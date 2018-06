US-Präsident Barack Obama hat in seiner Rede zur Lage der Nation die USA vor einem Abrutschen in die Zweitklassigkeit gewarnt. Vor dem Hintergrund hoher Arbeitslosigkeit und wachsender Konkurrenz aus China und Indien dominierten zwei Themen seine Rede auf der gemeinsamen Sitzung der beiden Kammern des Kongresses: Der Ruf nach pragmatischer Zusammenarbeit zwischen den politischen Lagern sowie die Notwendigkeit, nach dem Ende der Rezession die Wettbewerbsfähigkeit der USA zu sichern.

Nach der Niederlage seiner Demokraten bei der Kongresswahl im November bot Obama den Republikanern, ohne deren Stimmen im Repräsentantenhaus keine Mehrheit mehr möglich ist, die Zusammenarbeit an. Gleichzeitig aber warnte der Präsident vor einer Blockadepolitik. Bei der jüngsten Kongresswahl habe das Volk entschieden, "dass beide Parteien die Regierungsverantwortung teilen sollen", sagte er. "Wir werden gemeinsam vorankommen oder gar nicht", mahnte Obama.

Republikaner und Demokraten müssten in einer gemeinsamen Kraftanstrengung für die Sicherung von Amerikas Zukunft in einer veränderten Weltwirtschaftsordnung zusammenarbeiten. "Die Welt hat sich verändert, der Wettkampf um Arbeitsplätze ist echt, doch sollte dies uns nicht entmutigen, sondern uns anspornen", sagte Obama. "Wir müssen Amerika zum besten Ort auf der Erde machen, um Geschäfte zu betreiben."

Der Sanierung des Haushalts räumte er hohe Priorität ein. Ohne entschlossenes Handeln bestehe für die USA die Gefahr, "unter einem Berg von Schulden begraben zu werden". Detailvorschläge blieb er aber weitgehend schuldig. Obama kündigte an, die Staatsausgaben für fünf Jahre einfrieren zu wollen – und räumte ein, dass dies zur Schließung der Budgetlücken nicht ausreichen werde. Notwendig sei zudem eine Reform der Sozialsysteme, um die steigenden Ausgaben für Alters- und Gesundheitsversorgung in den Griff zu bekommen.

Der Präsident forderte in seiner Rede ausdrücklich einen höheren Beitrag von Spitzenverdienern zur Verbesserung der Einnahmesituation ein. Wenn die im Dezember verlängerten niedrigen Steuersätze in zwei Jahren auslaufen, müssten die wohlhabendsten Bürger höhere Steuern zahlen. "Bevor wir Schulen Geld und Studenten ihre Stipendien wegnehmen, sollten wir Millionäre bitten, ihre Steuererleichterungen aufzugeben", sagte Obama.

"Auf dem Spiel steht, ob neue Jobs und Industrien in diesem Land Fuß fassen oder woanders. Ob wir die Führungsrolle behalten, die Amerika nicht nur zu einem Ort auf der Landkarte gemacht hat, sondern zu einem Licht für die Welt. Obama in seiner Rede

Zugleich erklärte er seine Bereitschaft, die Unternehmenssteuern zu senken, um deren Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Angesichts von Forderungen der Republikaner nach radikalen Ausgabenkürzungen warnte Obama vor Spar-Anstrengungen an der falschen Stelle: "Ein Defizitabbau durch Drosselung unserer Investitionen in Innovation und Bildung ist so, als wolle man ein überladenes Flugzeug durch das Entfernen des Motors leichter machen."

Obama sprach sich auch für gezielte staatliche Investitionen in Forschung und Bildung sowie in zukunftsfähige Wirtschaftsbereiche aus. Bis 2035 sollten 80 Prozent des Stroms aus sauberen Energiequellen stammen – wobei Obama die Kernkraft dazu zählte. Binnen fünf Jahren sollten 98 Prozent aller US-Bürger Zugang zu kabellosen Internetverbindungen haben. In 25 Jahren sollten zudem 80 Prozent Zugang zu Hochgeschwindigkeitszügen bekommen. Bis 2014 sollten die USA ihre Exporte verdoppeln. "Wir tun große Dinge", versprach Obama.

In einem Höhepunkt der Rede erinnerte er an den Wettbewerb mit den damaligen Sowjets in der Raumfahrt, die mit ihrem Sputnik-Satelliten zunächst vorne gelegen hatten, bis die USA sie überholten und einen Mann auf den Mond schickten. Das Geheimnis: Eine Welle der Innovation, und die müsse heute wieder entfesselt werden. "Dies ist der Sputnik-Moment unserer Generation." Da rührten auch die Republikaner eifrig die Hände.

Die Konservativen antworteten gleich zweimal auf die Äußerungen des Präsidenten – ein Zeichen für die innerparteilichen Differenzen zwischen dem etablierten Lager und den Vertretern der radikalkonservativen Tea Party-Bewegung. So bekräftigte der von der Parteiführung als Redner ausgewählte Kongressabgeordnete Paul Ryan die republikanische Forderung nach einschneidenden Sparmaßnahmen. Zugleich bescheinigte er Obama aber auch einige "beruhigende" Äußerungen in Sachen Schuldenabbau. Ryans Kollegin Michele Bachmann von der populistischen Tea-Party-Bewegung zeigte sich dagegen deutlich aggressiver und machte Obama für eine "noch nie dagewesene Explosion von Regierungsausgaben und Schulden" verantwortlich.

In ersten Reaktionen hieß es von Fernsehkommentatoren, Obamas Ansprache sei "inspirierend", aber eher "allgemein" gewesen. Bei einer Umfrage des Senders CNN äußerten sich noch am Abend 52 Prozent der Zuschauer positiv über den Auftritt ihres Präsidenten.