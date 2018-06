Bei einem Attentat in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ist ein enger Vertrauter von Staatspräsident Asif Ali Zardari getötet worden. Salman Taseer, der für seine Kritik an radikalen Islamisten bekannte Gouverneur der wichtigsten pakistanischen Provinz Punjab, wurde von seinem Leibwächter erschossen.

Nach offiziellen Angaben wurde er vor einem Restaurant in der Nähe seines Wohnhauses angegriffen und durch mehrere Schüsse schwer verletzt. Wenig später starb er in einem Krankenhaus.

Wie Innenminister Rehman Malik mitteilte, handelt es sich bei dem Täter um einen 26-jährigen Polizisten, der für den Personenschutz des Gouverneurs zuständig war. Der Mann habe nach seiner Festnahme gestanden, auf Taseer geschossen zu haben.

Als Grund nannte der Täter den Angaben zufolge die scharfe Kritik des Gouverneurs am sogenannten Blasphemie-Gesetz. Dieses ermöglicht es den Gerichten, Menschen wegen "Gotteslästerung" zum Tode zu verurteilen.

Taseer war früher Minister und führendes Mitglied der regierenden Pakistanischen Volkspartei (PPP). Er galt als einer der wichtigsten Vertreter des moderaten Flügels in der Regierungspartei.

Der Gouverneur hatte sich vehement für die Rücknahme des Blasphemie-Gesetzes stark gemacht, nachdem im November eine pakistanische Christin zum Tod durch den Strang verurteilt worden war. Die Frau soll sich abfällig über den Propheten Mohammed geäußert haben. Die Mutter von fünf Kindern hatte dies vor einem Gericht in der Provinz Punjab jedoch bestritten. Das Urteil hatte weltweit Bestürzung ausgelöst und war unter anderem von Papst Benedikt XVI. kritisiert worden.

Nach Verhängung des Todesurteils hatte der Gouverneur die Christin im Gefängnis besucht und sie ermutigt, ein Gnadengesuch an Staatschef Zardari zu richten. In mehreren Interviews zeigte er sich zudem von ihrer Unschuld überzeugt.

Neben Taseer hatten sich zuletzt weitere prominente Politiker für eine Änderung des Gesetzes ausgesprochen. Radikale muslimische Gruppen riefen daraufhin zu Massendemonstrationen auf. Erst am vergangenen Freitag waren in mehreren Großstädten Zehntausende auf die Straßen gegangen, um gegen eine mögliche Lockerung des umstrittenen Blasphemie-Gesetzes zu protestieren.

Pakistan hat bislang kein Todesurteil wegen Blasphemie vollstreckt. Allerdings sitzen Dutzende Menschen deswegen in Gefängnissen. Das Gesetz ist umstritten, da es nach Einschätzung von Menschenrechtlern und Juristen vielfach nicht um "Gotteslästerung" geht, sondern um politisch oder religiös motivierte Rache. Nur drei Millionen der mehr als 160 Millionen Pakistaner sind Christen.

Der Anschlag wurde in einer ohnehin angespannten politischen Lage verübt. In Pakistan herrscht eine Regierungskrise, nachdem die PPP am Sonntag ihren Koalitionspartner verloren hat. Die Muttahida Qaumi Bewegung (MQM) kündigte der Regierungspartei die Zusammenarbeit auf, Ministerpräsident Yousuf Raza Gilanis PPP ist seitdem ohne Mehrheit.

Oppositionsführer Nawaz Sharif stellte Gilani ein Ultimatum, binnen 72 Stunden wichtigen Reformen zuzustimmen. Andernfalls werde seine Partei, die Muslim-Liga (PML-N), die Zusammenarbeit mit der Regierungspartei in der im Osten des Landes liegenden Provinz Punjab beenden. Sharif hatte bereits im August 2008 die Zusammenarbeit mit der Zentralregierung aufgekündigt.