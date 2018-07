Die frühere Vize-Präsidentschaftskandidatin Sarah Palin hat sich gegen Schuldzuweisungen im Zusammenhang mit dem Attentat von Tucson zur Wehr gesetzt. In einer am Mittwoch im Internet veröffentlichten Videobotschaft verwahrte sich Palin gegen den Vorwurf, durch polarisierende Rhetorik zu einem politischen Klima beigetragen zu haben, das den Attentäter zu den Schüssen auf die Abgeordnete Gabrielle Giffords bewegt haben könnte.

Zugleich warf Palin Journalisten und ihren politischen Gegnern vor, mit Schuldzuweisungen gegen sie und andere Vertreter der Rechten die innenpolitische Polarisierung noch zu verschärfen. Sie nannte die Vorwürfe gegen ihre Person eine "Blutanklage" (Englisch: blood libel).

Diese Wortwahl sorgte für neue Irritationen, denn der Begriff ist theologisch besetzt. Er beschreibt in der Regel verleumderische Anklagen gegen religiöse Minderheiten, vor allem gegen Juden. Besonders in Form von mittelalterlichen Ritualmordvorwürfen oder der Vorhaltung, Juden trügen Schuld am Tod von Jesus Christus, wird der Ausdruck im Englischen verwendet. Dass in diesem Fall eine christliche Politikerin den Begriff im Zusammenhang mit einem Attentat auf einer jüdischen Abgeordneten äußert, sorgte für Irritationen.

Palin war in den Tagen nach dem Attentat in die Kritik geraten. Auf ihrer Internetseite hatte sie zuvor ein Fadenkreuz auf den Wahlkreis von Gabrielle Giffords und anderen demokratischen Abgeordneten gelegt, auf deren Niederlage bei der Kongresswahl 2010 im November sie hinarbeitete. Häufig zitiert wurden auch Palin-Aussprüche wie "Nicht nachgeben – nachladen!".

Bei dem Attentat in Tucson am Samstag hatte der Täter die Abgeordnete Giffords durch einen Kopfschuss schwer verletzt und sechs Menschen getötet. Bislang ist unklar, inwieweit die Tat politisch motiviert war.

Sarah Palin ist eine Ikone der US-Rechten, sie zählt zu den polarisierendsten Figuren in den USA. Sie gilt als mögliche Bewerberin für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner 2012.