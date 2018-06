Nach dem Sturz des Präsidenten Sein al-Abidin Ben Ali herrscht in Tunis angespannte Ruhe. Tunesisches Militär kontrolliert die Straßen. Am Präsidentenpalast am Stadtrand gab es ein Gefecht zwischen Soldaten und Mitgliedern der Leibgarde des gestürzten Präsidenten, die sich in dem Gebäude verschanzt haben.

Ein Bewohner berichtete von Schüssen in der Nähe des Palastes. Die Armee habe die Umgebung weiträumig abgeriegelt. Das Staatsfernsehen berichtete, die Armee sei von Polizisten zur Hilfe gerufen worden, die vor den Schüssen der Leibgarde in eine nahe gelegene Wirtschaftshochschule geflüchtet seien. Der Chef der Garde soll festgenommen worden sein.

Im Zentrum von Tunis standen Panzer auf den Straßen. Seit der Flucht von Ben Ali ins saudi-arabische Exil gilt in Tunesien der Ausnahmezustand. Auch der Luftraum war zwischenzeitlich gesperrt. Nach einem Volksaufstand wegen Korruption und hohe Arbeitslosigkeit hatte Ben Ali seinen Amtsverzicht verkündet und war geflohen. Er hatte das Land 23 Jahre in autoritärer Herrschaft regiert.

Die Kontrollen des Militärs zielen vor allem auf Anhänger Ben Alis. Ministerpräsident Mohammed Ghannouchi kündigte an, alle unbarmherzig zu verfolgen, die das Land destabilisieren wollten. Armee, Polizei und Nationalgarde hätten bereits eine große Zahl Krimineller festgenommen, die versuchten, das Land ins Chaos zu stürzen, sagte er in einem Telefonat mit dem Staatsfernsehen. Augenzeugen schilderten, es gebe Plünderungen.

Laut Berichten soll das Militär auch ein deutsches Paar mit Jagdwaffen festgenommen haben. Im Staatsfernsehen war von vier bewaffneten Deutschen die Rede. Die Deutsche Botschaft hat das bisher nicht bestätigt. Zudem sollen aufgebrachte Anwohner eine Gruppe von zwölf schwedischen Jägern angegriffen haben, nachdem sie an einer improvisierten Straßensperre Gewehre in deren Auto entdeckten.

Tunesien will nach der Flucht Ben Alis eine Übergangsregierung bilden. Parteien, die der bisherigen Regierung nahe stehen, sollen daran nicht beteiligt werden, sagte Maya Jribi, Generalsekretärin der PDP (Demokratische Fortschrittspartei). Ministerpräsident Ghannouchi sagte, die neue Regierung werde "eine neue Seite in der Geschichte Tunesiens aufschlagen".

Neben Vertretern der drei bisherigen Oppositionsparteien sollen auch unabhängige Persönlichkeiten ins Kabinett kommen. Experten, Gewerkschafter und Vertreter von Anwaltsorganisationen seien im Gespräch, berichtete der arabische Nachrichtensender al Jazeera.

Die drei Parteien hätten sich für eine Amnestie aller politischen Häftlinge ausgesprochen, sagte Jribi. Die kommende Wahl soll ein unabhängiges Komitee und internationale Beobachter kontrollieren. Bei den Parteien handelt es sich um Ettajdid, PDP und FDTL (Demokratisches Forum für Arbeit und Freiheiten).

Mehrere Kritiker des alten Regimes äußerten nun auch Kritik an der geplanten Regierung der nationalen Einheit. Einige von ihnen sagten in Interviews mit arabischen Fernsehsendern, Premier Ghannouchi sei Teil des alten Systems von Ben Ali. Mit ihm sei ein Neuanfang nicht möglich. Andere beklagten, einige vormals illegale Oppositionsparteien seien zu den Gesprächen nicht eingeladen worden. Diese hätten aber auch ein Recht, mit am Tisch zu sitzen.

Die Bundesregierung rief Tunesien auf, eine Demokratie aufzubauen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bot dazu Deutschlands Hilfe an. Außenminister Guido Westerwelle (FDP) appellierte an den zum Übergangspräsidenten ernannten bisherigen Parlamentschef Fouad Mebazaa, den "Weg in Richtung Demokratie" einzuschlagen und für Stabilität zu sorgen.

Die großen Reiseveranstalter hatten am Wochenende deutsche Urlauber aus Tunesien nach Hause geholt. Am Sonntagabend kamen in Deutschland die letzten Sondermaschinen an. Bei ihrer Rückkehr erzählten viele von Schüssen und Gewalt.