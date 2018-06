Der tunesische Islamistenführer Rachid Ghannouchi ist nach 22 Jahren im britischen Exil in seine Heimat zurückgekehrt. Bei seiner Ankunft auf dem Flughafen von Tunis wurde Ghannouchi am Sonntag von hunderten begeisterten Anhängern empfangen, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

Ghannouchi flog am Vormittag mit einer British-Airways-Maschine vom Flughafen London-Gatwick ab. Der 69-Jährige wurde von seiner Tochter Soumaya Ghannouchi, von 30 Unterstützern seiner gemäßigt islamistischen Partei Ennahda sowie von Journalisten begleitet. Am Flughafen von Tunis feierten hunderte Anhänger seine Rückkehr, darunter auch einer der Mitgründer der Partei, Abdel Fattah Mourou.

"Es ist eine große Freude für uns, unseren Kameraden in Empfang zu nehmen", sagte er. "Das wird zu einer Normalisierung der Situation unserer Bewegung führen, die keine Rechte hat." Einige Dutzend Anhänger der Laizisten demonstrierten in der Ankunftshalle gegen den islamischen Fundamentalismus.

Tunesiens Geschichte Tunesien-Chronik Am 20. März 1956 wird Tunesien unabhängig, nach 75 Jahren unter französischer Kontrolle. Habib Bourguiba wird zum Ministerpräsidenten ernannt. Der 25. Juli 1957 ist das Ende der Monarchie. Tunesien wird zur Republik erklärt, Bourguiba zum Präsidenten gewählt. Am 19. Juli 1961 verlangt Bourguiba, dass die französischen Truppen den Marinestützpunkt in Bizerte im Norden des Landes verlassen. Die diplomatischen Beziehungen mit Frankreich werden abgebrochen. Es brechen Kämpfe aus, bei denen 1000 Menschen getötet werden, überwiegend tunesische Zivilisten. Ben Alis Macht Am 7. November 1987 erklärt Ministerpräsident Ben Ali den Präsidenten Bourguiba für unfähig und ergreift selbst die Macht. Wenige Monate später, am 25. Juli 1988, wird das Recht auf eine Präsidentschaft auf Lebenszeit aus der Verfassung gestrichen. Am 2. April 1989 gewinnt Ben Ali die Präsidentschaftwahlen. 1994 wird er wiedergewählt. Bei den ersten Mehrparteienwahlen vom 25. September 1999 sichert Ben Ali sich mit einem Wahlergebnis von 99,44 Prozent eine dritte Amtszeit. bis zum Sturz Am 11. April 2002 werden durch eine Bombenexplosion in einer Synagoge auf der Ferieninsel Djerba 21 Menschen getötet. Die Terrororganisation al-Qaida bekennt sich zu dem Anschlag. Im Mai 2002 gewinnt Ben Ali ein Referendum über eine Verfassungsänderung, die ihm erlaubt, erneut anzutreten. Etwas mehr als zwei Jahre später, am 24. Oktober 2004, gewinnt er mit 94,48 Prozent eine vierte Amtszeit. Im Januar bis Juni 2008 kommt es in der südwestlichen Region Gafsa zu vereinzelten Demonstrationen und Zusammenstößen mit der Polizei. Im Oktober 2009 sichert sich Ben Ali Wahlen eine fünfte Amtszeit. 19. Dezember 2010: Wegen Arbeitslosigkeit und hoher Lebensmittelpreise kommt es im gesamten Land zu Unruhen und Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Im Januar gehen die Proteste weiter. Am 14. Januar 2011 wird Ben Ali gestürzt. Mbazaa und Ghannouchi Tunesiens neuer Übergangspräsident Foued Mbazaa war bislang ein treuer Gefolgsmann Ben Alis. Der 77-jährige Jurist und Wirtschaftswissenschaftler fungierte mehr als 13 Jahre als Präsident der Abgeordnetenkammer des Parlaments. Er gilt wie viele aus dem ehemaligen Machtzirkel als autoritär und korrupt, dennoch ist er nicht ganz so unbeliebt wie andere Politiker des Landes. Mebazaa hatte seit den 70er Jahren mehrere Ministerposten inne und war im Laufe seiner Karriere unter anderem Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf sowie Bürgermeister der Hauptstadt Tunis. Parlamentspräsident wurde er 1997. Er ist eng verbandelt mit dem Trabelsi-Clan von Ben Alis zweiter Frau Leila. Der bisherige Ministerpräsident Mohamed Ghannouchi ist mit der Bildung einer Regierung der nationalen Einheit betraut. Der 69-jährige Ökonom wurde in Frankreich ausgebildet und gehörte seit langem zu den Gefolgsleuten von Ben Ali. Seit 1999 war er dessen Ministerpräsident, nachdem er zuvor unter anderem als Minister für Finanzen und internationale Beziehungen tätig war. Anders als viele andere Politiker der alten Ordnung wurde er bisher nie mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Ghannouchi hatte während der Proteste das harte Vorgehen des Staates gegen die Demonstranten verteidigt.

Ghannouchi sagte vor seiner Abreise, sollte es in Tunesien freie und faire Parlamentswahlen geben, werde Ennahda teilnehmen. Das jetzige Parlament sei immer noch ein "Ein-Parteien-Parlament" und die derzeitige Übergangsregierung sei nicht stabil. Der Chef der Übergangsregierung, der mit ihm nicht verwandte Mohammed Ghannouchi, der das Amt des Ministerpräsidenten seit 1999 inne hat, hatte das nach der Flucht von Sein al-Abidin Ben Ali eingerichtete Kabinett am Donnerstag umgebildet und fünf Minister ausgewechselt.

Rachid Ghannouchi hatte sein Land 1989 verlassen, als zwei Jahre nach der Machtübernahme Ben Alis die Verfolgung von Islamisten begann. Der frühere radikale Prediger hatte die Ennahda-Partei 1981 nach dem Vorbild der ägyptischen Muslimbruderschaft gegründet. Seitdem war die Bewegung in Tunesien verboten. Heute stehe seine Partei der türkischen Regierungspartei AKP nahe, sagte Ghannouchi vor seinem Abflug nach Tunis.

Im Gegensatz zu früher, als er das Aufkommen säkularer Tendenzen in seinem Land kritisierte, lehnt er heute nach eigenen Angaben die Scharia ab. Das islamische Recht habe "keinen Platz in Tunesien" sagte er vor dem Abflug aus London. Obwohl Ghannouchi inzwischen einen gemäßigten Islamismus vertritt, fürchten Frauenrechtlerinnen in Tunesien, seine Rückkehr könnte einen Rückschritt bei den hart erkämpften Freiheiten der Frauen in dem Maghreb-Staat bedeuten.

Rachid Ghannouchi wurde in seiner Heimat in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt. Dennoch konnte er und auch andere unter der früheren Regierung verurteilte Oppositionelle in den vergangenen Tagen unbehelligt aus dem Exil zurückkehren.